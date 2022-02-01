Настроения бизнеса ухудшились из-за роста вероятности военного конфликта — НБУ

Бизнес в январе ухудшил оценки по экономической деятельности своих предприятий. Об этом говорит индекс ожиданий деловой активности (ИОДА).

Настроения бизнеса ухудшились из-за роста вероятности военного конфликта — НБУ
Фото: mind.ua

Как изменились ожидания

В январе 2022 года он составил 40,5 по сравнению с 48,6 в декабре 2021 года, что является наименьшим значением за последние 12 месяцев.

На уровень ожиданий предприятий всех секторов экономики, вовлеченных в опрос, влияли как традиционное для начала года ослабление деловой активности, так и ряд дополнительных факторов, среди которых ухудшение эпидемической ситуации, повышение цен на энергоносители в мире, а также рост вероятности военного конфликта.

Предприятия промышленности снизили оценки результатов деятельности и перспектив своего развития: в январе секторальный индекс составил 42,9 (в декабре 2021 года — 49).

Ожидания предприятий торговли также ухудшились: секторальный индекс составил в январе 40,7 по сравнению с 49,6 в декабре прошлого года. Предприятия ожидают замедления товарооборота и уменьшения объемов закупок товаров для продажи.

Предприятия сферы услуг третий месяц ожидают ухудшения своих экономических результатов: в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией секторальный индекс в январе снизился до 39,5 с 47,8 в предыдущем месяце.

В результате сезонного сокращения экономической активности и значительного количества нерабочих дней секторальный индекс предприятий строительства в январе снизился до 33 с 47,2 в декабре 2021 года.

Прогнозы

Предприятия всех участвующих в опросе секторов экономики прогнозировали дальнейший рост цен на собственную продукцию/услуги на фоне существенного удорожания сырья, материалов и товаров поставщиков.

Предложения на рынке труда снизились, общие оценки по занятости ухудшились. Респонденты всех секторов, кроме торговли, ожидали сокращения численности работников.

Методика опроса

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 5 по 24 января 2021 года. В опросе приняло участие 408 предприятий. В числе опрошенных предприятий 44,4% - компании промышленности, 29,4% - сферы услуг, 20,6% - торговли, 5,6% - строительства, 31,6% респондентов — крупные предприятия, 29,7% - средние, 38,7% - малые.

37,7% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 10,5% - только экспортные операции, 13,5% - только импортные операции, 38,2% - не совершают внешних экономических операций.

Результаты опросов отражают только мнение респондентов — руководителей предприятий, а не оценки Национального банка.

Ежемесячный индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) — инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики. Индекс рассчитывается на основе опросов украинских предприятий реального сектора экономики.

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