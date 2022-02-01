Настроения бизнеса ухудшились из-за роста вероятности военного конфликта — НБУ
Бизнес в январе ухудшил оценки по экономической деятельности своих предприятий. Об этом
Как изменились ожидания
В январе 2022 года он составил 40,5 по сравнению с 48,6 в декабре 2021 года, что является наименьшим значением за последние 12 месяцев.
На уровень ожиданий предприятий всех секторов экономики, вовлеченных в опрос, влияли как традиционное для начала года ослабление деловой активности, так и ряд дополнительных факторов, среди которых ухудшение эпидемической ситуации, повышение цен на энергоносители в мире, а также рост вероятности военного конфликта.
Предприятия промышленности снизили оценки результатов деятельности и перспектив своего развития: в январе секторальный индекс составил 42,9 (в декабре 2021 года — 49).
Ожидания предприятий торговли также ухудшились: секторальный индекс составил в январе 40,7 по сравнению с 49,6 в декабре прошлого года. Предприятия ожидают замедления товарооборота и уменьшения объемов закупок товаров для продажи.
Предприятия сферы услуг третий месяц ожидают ухудшения своих экономических результатов: в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией секторальный индекс в январе снизился до 39,5 с 47,8 в предыдущем месяце.
В результате сезонного сокращения экономической активности и значительного количества нерабочих дней секторальный индекс предприятий строительства в январе снизился до 33 с 47,2 в декабре 2021 года.
Прогнозы
Предприятия всех участвующих в опросе секторов экономики прогнозировали дальнейший рост цен на собственную продукцию/услуги на фоне существенного удорожания сырья, материалов и товаров поставщиков.
Предложения на рынке труда снизились, общие оценки по занятости ухудшились. Респонденты всех секторов, кроме торговли, ожидали сокращения численности работников.
Методика опроса
Ежемесячный опрос предприятий проводился с 5 по 24 января 2021 года. В опросе приняло участие 408 предприятий. В числе опрошенных предприятий 44,4% - компании промышленности, 29,4% - сферы услуг, 20,6% - торговли, 5,6% - строительства, 31,6% респондентов — крупные предприятия, 29,7% - средние, 38,7% - малые.
37,7% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 10,5% - только экспортные операции, 13,5% - только импортные операции, 38,2% - не совершают внешних экономических операций.
Результаты опросов отражают только мнение респондентов — руководителей предприятий, а не оценки Национального банка.
Ежемесячный индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) — инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики. Индекс рассчитывается на основе опросов украинских предприятий реального сектора экономики.