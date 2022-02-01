В 2021 году денежные переводы в Украину выросли до $15 миллиардов

В 2021 году объем денежных частных денежных переводов в Украину из-за границы составил $15?026 млн, что на 25,4% больше, чем за январь-декабрь 2020 года ($11?980 млн). Об этом говорится в данных НБУ.

В 2021 году денежные переводы в Украину выросли до $15 миллиардов
Фото: pixabay.com

Сколько поступило средств

В декабре в Украину поступило $1343 млн, что на 12,6% больше показателя за этот период в прошлом году ($1193 млн).

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неформальные каналы поступления денег в Украину.

Неформальные каналы

За 12 месяцев 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено $6890 млн, что на $2319 млн больше, чем за этот же период в прошлом году ($4571 млн).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 годаОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 года
В Украине семьи будут декларировать все доходы и платить налогиВ Украине семьи будут декларировать все доходы и платить налоги
Новая почта запустила новую услугу - Факторинг наложенного платежаНовая почта запустила новую услугу - Факторинг наложенного платежа
Еврокомиссия официально объявила о выделении Украине €1,2 миллиарда
Кассовые аппараты не обязательны для всех ФОП: в налоговой службе рассказали, кто может без них обойтисьКассовые аппараты не обязательны для всех ФОП: в налоговой службе рассказали, кто может без них обойтись
Блок рекламы


Похожие новости
Silvergate Capital хочет завершить разработку Diem уже в этом годуSilvergate Capital хочет завершить разработку Diem уже в этом году
В Украине в 2021 году появилось почти 34 тысячи новых компанийВ Украине в 2021 году появилось почти 34 тысячи новых компаний
ВВП Украины впервые в истории достиг $200 миллиардовВВП Украины впервые в истории достиг $200 миллиардов
Средняя зарплата выросла за 2021 год на 11,9% — ГосстатСредняя зарплата выросла за 2021 год на 11,9% — Госстат
Илон Маск за сутки потерял более 24 миллиардов долларов - акции Tesla рухнулиИлон Маск за сутки потерял более 24 миллиардов долларов - акции Tesla рухнули
ВВП Франции в 2021 году вырос на рекордные 7% впервые с 1970 годаВВП Франции в 2021 году вырос на рекордные 7% впервые с 1970 года
Рекордная прибыль: Банки в 2021 году заработали 77,5 миллиардаРекордная прибыль: Банки в 2021 году заработали 77,5 миллиарда
Спрос на золото за четвертый квартал 2021-го достиг 10-квартального максимумаСпрос на золото за четвертый квартал 2021-го достиг 10-квартального максимума
Инвестиции в «зеленую» энергетику за прошлый год составили $755 миллиардовИнвестиции в «зеленую» энергетику за прошлый год составили $755 миллиардов
РоSSийские миллиардеры потеряли $28 миллиардов за месяц из-за вероятной эскалации конфликта с УкраинойРоSSийские миллиардеры потеряли $28 миллиардов за месяц из-за вероятной эскалации конфликта с Украиной
Последние новости
Подгружаем последние новости