В 2021 году денежные переводы в Украину выросли до $15 миллиардов

В 2021 году объем денежных частных денежных переводов в Украину из-за границы составил $15?026 млн, что на 25,4% больше, чем за январь-декабрь 2020 года ($11?980 млн). Об этом говорится в данных НБУ.

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Сколько поступило средств

В декабре в Украину поступило $1343 млн, что на 12,6% больше показателя за этот период в прошлом году ($1193 млн).

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неформальные каналы поступления денег в Украину.

Неформальные каналы

За 12 месяцев 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено $6890 млн, что на $2319 млн больше, чем за этот же период в прошлом году ($4571 млн).