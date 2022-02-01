ФРС назвала главные риски стейблкоинов

Федеральная резервная система США выпустила отчет по итогам исследования рисков, которые несут стейблкоины. Об этом пишет РБК.

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Позиция ФРС

В документе сказано, что стабильные цифровые монеты являются «активами-убежищами» на крипторынке, поскольку инвесторы активно их используют в периоды высокой волатильности, чтобы обезопасить свои сбережения.

Из этого следует, что эмитенты стейблкоинов должны регулярно проходить аудит и соблюдать требования к ликвидности.

«Дополнительные риски можно снизить, если ввести соответствующие нормативные меры, такие как прозрачные финансовые проверки и адекватные требования к ликвидности и качеству резервов стейблкоинов», — сказано в отчете.

Предыстория

Ранее стало известно, что в феврале текущего года администрация президента США Джо Байдена опубликует общегосударственную стратегию в отношении криптовалют. Высокопоставленные чиновники администрации Байдена уже провели несколько совещаний по этому вопросу.

В середине января глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер заявил, что в 2022 году ведомство сосредоточится на регулировании криптовалютных бирж.

Также Генслер надеется, что в ближайшие месяцы торговые платформы проявят инициативу в этом вопросе.

Напомним

Стейблкоины — это криптовалюты, чья цена привязана к уже существующему активу, что делает их значительно менее волатильными. Они критически важны для отрасли, ведь инвесторы часто используют их для того, чтобы покупать и продавать другие цифровые валюты.

Ранее ФРС и другие регуляторы отмечали, что стейблокоинам требуется более жесткое регулирование, а их выпуск должен быть ограничен банками. Недавний доклад рабочей группы президента по финансовым рынкам содержит рекомендации установить для их эмитентов такие же правила, как и для банков.