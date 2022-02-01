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2022-02-01
Мониторинг цен. Как изменилась стоимость социально значимых товаров за неделю
Министерство экономики обнародовало данные мониторинга цен на социально значимые товары за неделю с 24 января по 28 января 2022 года. Среди 30 товаров значительно подорожали овощи, лекарства и бензин. Об этом говорится в данных
Фото: volynnews.com
Как изменились цены
|Название продукта
|Как изменилось
|Конечная стоимость
|хлеб ржаной, ржано-пшеничный
|+1,1%
|25,23 грн/кг
|капуста белокочанная
|+2,8%
|20,31 грн/кг
|лук репчатый
|+1,8%
|14,68 грн/кг
|морковь
|+3,5%
|15,35 грн/кг
|яйца куриные категории С1
|-5,7%
|31,73 грн/десяток
|антибиотики отечественные
|+2,6%
|39,67за 10 таблеток
|антибиотики импортные
|+2,1%
|89,26 грн за 10 таблеток
|жаропонижающие и обезболивающие препараты импортные
|+1,5%
|19,30 грн за упаковку
|бензин А-95
|+3,5%
|32,62 грн/л
|дизельное топливо
|+3,9%
|31,80 грн/л
Напомним
12 января Кабинет министров принял распоряжение «О мерах по мониторингу и анализу цен и состоянию товарных рынков».
Потребительские цены в Украине в декабре 2021 по сравнению с ноябрем выросли на 0,6%. За 2021 год рост цен составил 10%, что является самым большим показателем с 2017 года (13,7%).