Мониторинг цен. Как изменилась стоимость социально значимых товаров за неделю

Министерство экономики обнародовало данные мониторинга цен на социально значимые товары за неделю с 24 января по 28 января 2022 года. Среди 30 товаров значительно подорожали овощи, лекарства и бензин. Об этом говорится в данных Минэкономики.

Мониторинг цен. Как изменилась стоимость социально значимых товаров за неделю
Фото: volynnews.com

Как изменились цены

Название продукта Как изменилось Конечная стоимость
хлеб ржаной, ржано-пшеничный +1,1% 25,23 грн/кг
капуста белокочанная +2,8% 20,31 грн/кг
лук репчатый +1,8% 14,68 грн/кг
морковь +3,5% 15,35 грн/кг
яйца куриные категории С1 -5,7% 31,73 грн/десяток
антибиотики отечественные +2,6% 39,67за 10 таблеток
антибиотики импортные +2,1% 89,26 грн за 10 таблеток
жаропонижающие и обезболивающие препараты импортные +1,5% 19,30 грн за упаковку
бензин А-95 +3,5% 32,62 грн/л
дизельное топливо +3,9% 31,80 грн/л

Напомним

12 января Кабинет министров принял распоряжение «О мерах по мониторингу и анализу цен и состоянию товарных рынков».

Потребительские цены в Украине в декабре 2021 по сравнению с ноябрем выросли на 0,6%. За 2021 год рост цен составил 10%, что является самым большим показателем с 2017 года (13,7%).

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