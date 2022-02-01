Мониторинг цен. Как изменилась стоимость социально значимых товаров за неделю

Министерство экономики обнародовало данные мониторинга цен на социально значимые товары за неделю с 24 января по 28 января 2022 года. Среди 30 товаров значительно подорожали овощи, лекарства и бензин. Об этом говорится в данных Минэкономики .

Фото: volynnews.com