В Укрпочте уже можно оплатить отправку посылки онлайн

Клиенты Укрпочты с 1 февраля могут оплатить стоимость доставки посылок онлайн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: psm7.com

Как оплатить доставку

Оплатить доставку посылки онлайн можно на официальном сайте компании в «Личном кабинете».

«Услуга будет полезна прежде всего тем, кто отправляет несколько отправлений за раз: оформив отправку и оплатив онлайн, остается всего лишь отнести посылки в отделение и указать номер ШКИ (штрихкодовый идентификатор), что существенно сокращает время, проведенное в операционном зале», — пояснили в Укрпочтеотл.

Для клиентов, оформляющих отправку онлайн в личном кабинете или с помощью АРИ, действует скидка 5% на внутренние отправления и 3?15% на международные.

«Эта услуга действует для оформления отправлений онлайн на внутренние: «Укрпочта Стандарт», «Укрпочта Экспресс» и международные отправления: «Мелкий пакет рекомендованный», «Посылка» и «EMS»), — добавили в компании.

Оплата за отправку онлайн взимается в два этапа.

Сначала на карточном счете клиента блокируется стоимость пересылки отправки при оформлении в «Личном кабинете».

А в отделении при передаче посылки к пересылке адресату осуществляется списание с карточного счета клиента «Личного кабинета» уточненной стоимости пересылки отправлений. Соответственно, в «Личном кабинете» статус «предварительная оплата» меняется на «оплачен».