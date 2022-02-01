Налоговая амнистия: граждане задекларировали активы на 1,3 миллиарда

В Украине идет налоговая амнистия. Граждане продолжают декларировать ранее скрытые активы. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

С начала кампании добровольного декларирования граждане задекларировали активы на 1,3 млрд грн, а сумма сбора, который поступит в бюджет, составляет 79,1 млн гривен.

В налоговой напомнили, что 1 марта 2022 завершается период одноразового (специального) декларирования иностранных активов по льготной ставке 7%. В дальнейшем до завершения кампании такие активы будут декларироваться по ставке 9%.

Налоговая амнистия: что известно

В прошлом году в Украине стартовала налоговая амнистия. Гражданам предлагают задекларировать активы, которые раньше были скрыты от налоговой и избежать наказания, но налог уплатить придется.

Налоговая амнистия распространяется, в частности, на активы в виде денежных средств, валютных ценностей, ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества в Украине и за границей.

В налоговой подчеркнули, что добровольное декларирование это право, а не обязанность.