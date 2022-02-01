Silvergate Capital хочет завершить разработку Diem уже в этом году

Ориентированный на криптовалюту банка Silvergate Capital, купивший криптовалютный проект Марка Цукерберга Diem Association, планирует завершить его разработку уже в этом году. Об этом CEO компании Алан Лейн рассказал в интервью CNBC.

Фото: coingape.com

Лейн напомнил, что прежде, чем купить Diem Association, Silvergate был его партнером. По его словам, банк хорошо знает работавшую над проектом команду инженеров и высоко оценивает их способности.

«Мы в абсолютном восторге от того, что нам, фактически, передали бразды, и мы надеемся выпустить стейблкоин на рынок уже в этом году», — заявил Лейн.

Стейблкоины — это криптовалюты, чья цена привязана к уже существующему активу (чаще всего — доллару США), что значительно уменьшает их волатильность.

«Стейблкоин для людей»

Silvergate Bank известен тем, что стал одним из первых традиционных банков, заинтересовавшихся криптовалютой. Банк руководит платежной платформой Silvergate Exchange Network, позволяющей пользователям круглосуточно и мгновенно осуществлять переводы. В нее входят такие торговые платформы как Coinbase Global и Gemini.

Лейн отметил, что его платформу уже используют несколько существующих эмитентов стейблкоинов. Однако он добавил, что их токены используются преимущественно для покупки других криптовалют. Silvergate же стремится создать цифровые деньги, которыми люди смогут расплачиваться за товары и услуги, утверждает банкир.

«Это была первоначальная идея биткоина, но люди не хотят платить своими биктоинами из-за их волатильности. Но технология блокчейн уже существует и мы верим, что в этом будет состоять полезность выпускаемых Silvergate стейблкоинов», — прокомментировал он.

Предыстория

Как писал «Минфин», Meta, ранее известная как Facebook, с 2019 года разрабатывала собственную криптовалюту — стейблкоин Diem, но столкнулась с давлением ФРС, что помешало запустить проект.

31 января Diem Association продала свои активы за $200 млн калифорнийскому банку Silvergate.