Binance запустит в Украине платежную карту в криптовалюте

Одна из крупнейших криптобирж в мире Binance планирует запуск платежной карты в Украине. Владелец данной карты сможет покупать любые товары или услуги за криптовалюту, поскольку цифровые активы будут автоматически конвертироваться в гривну. Об этом сообщил генеральный менеджер компании на украинском рынке Кирилл Хомяков в интервью для Forbes.

«Мы планируем занять господствующую долю рынка в Украине. Сейчас мы работаем над запуском в Украине платежной карты Binance с балансом в криптовалютах и автоматической конвертацией при платеже. Карта будет реализована в коллаборации с нашими локальными партнерами», — сообщил Хомяков.

Кроме того, компания разрабатывает разнообразные торговые инструменты, в том числе фьючерсы, депозиты, стейкинг, а также развивает Binance Pay — бесконтактные международные платежи в криптовалюте.

Сейчас граждане Украины, имеющие счета на Binance, могут оставить заявку на получение такой карты в будущем.

Напомним, что сооснователь monobank Олег Гороховский ранее сообщал, что компания хочет выпустить криптовалютную карту, но процес тормозят в Нацбанке.