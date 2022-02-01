Акции Sony поднялись на 6% на новости о покупке разработчика видеоигр

Японская корпорация Sony приобретет за $3,6 млрд разработчика видеоигр Bungie, ранее являвшегося частью Microsoft . На фоне этой новости акции Sony взлетели на 6%. Об этом передает РБК.

Рост акций

Бумаги японской корпорации Sony, производителя игровых приставок PlayStation, выросли на 6,05% до $113,3 на торгах Нью-Йоркской фондовой биржи.

Росту способствовало объявление о том, что Sony приобретет разработчика видеоигр Bungie за $3,6 млрд. Эта компания выпустила несколько культовых игр, таких как Halo и Destiny.

Bungie отделилась от Microsoft и стала частной компанией в 2007 году. После закрытия сделки разработчик останется независимым, сохранит возможность издаваться на разных игровых платформах и будет «пользоваться свободой творчества», говорится в сообщении Sony.

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