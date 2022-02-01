Криптобиржа FTX привлекла $400 миллионов с оценкой в $32 миллиарда

Базирующаяся на Багамах криптовалютная биржа FTX привлекла $400 миллионов в рамках нового раунда финансирования. Об этом сообщает CNBC.

Фото: nachasi

Что известно

Как пишет ain.ua, это уже третья инвестиция за последние 9 месяцев (предыдущая — на $1 млрд). Биржа растет очень быстро и активно привлекает инвесторов. Всего FTX привлекла около $2 млрд. При этом IPO пока не планируется, хотя и рассматривается как вариант.

Оценка выросла с $18 млрд до $32 млрд.

Среди инвесторов — SoftBank, Tiger Global и Temasek.

Полученное финансирование компания направит на развитие новых продуктов.

Из интересного

Как пишет издание, FTX не работает в США , там работает отдельная компания — FTX US. Неделю назад она получила $400 млн с оценкой в ??$8 млрд. Это ее первый раунд финансирования, тогда как для материнской FTX — раунд С.

Почему это интересно? Основатель FTX Сэм Бенкман-Фрид утверждает, что, несмотря на двукратное падение цены биткоина, он не верит в начало затяжной стагнации криптовалюты и говорит, что рынок в целом чувствует себя хорошо и готов развиваться.

Судя по тому, что две его компании за последнюю неделю привлекли вместе $800 млн, так думает не только он. Инвесторы верят, что рынок криптовалют не исчезнет моментально и на нем можно хорошо заработать.

Напомним

Ранее «Минфин»писал, что в Morgan Stanley считают, что падение биткоина на 50% не является чем-то новым, подобная ситуация на рынке криптовалюты случалась и раньше. В банке подчеркнули, что с момента создания биткоина он пережил 15 «медвежьих» циклов.