Черновецкий опроверг информацию о продаже его Zakaz.uа компании Glovo

Сын бывшего мэра Киева Степан Черновецкий, владелец компании Zakaz.uа, опровергает распространенную в СМИ информацию о продаже сервиса компании Glovo. Об этом сообщает Н В Бизнес.

Черновецкий опроверг информацию о продаже его Zakaz.uа компании Glovo

По словам Черновецкого, соглашение с Glovo не закрыто. В то же время бизнесмен подтвердил, что хочет продать Zakaz.ua.

«Мы ведем со многими переговоры. Сделки у нас пока нет. Я хотел бы, чтобы она была. Но на самых выгодных для нас условиях», — заявил бизнесмен.

Ранее ряд СМИ сообщали, что испанская компания Glovo договорилась о приобретении сервиса Zakaz.ua, возможную стоимость сделки оценивали в $50?80 млн.

4 января в СМИ появилась информация, что немецкая Delivery Hero покупает Glovo за 2,3 миллиарда евро. Доля компании в сервисе после этого составляет 80%.

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