В понедельник, 31 января, фондовый рынок «отскочил». S&P500 прибавил +1,89%, NASDAQ вырос на +3,41%. В основном рос технологический сектор.

Фото: biz.censor.net

Торги на биржах

В первую очередь росли big teh: AMZN +3,89%, AAPL +2,61%, Google +1,46%, Microsoft +0,88%, FB +3,83%.

TSLA стала лидером роста +10,68%, после того, как Credit Suisse повысил рейтинг акций производителя электромобилей до «лучше рынка».

Russell 2000 прибавил +3,07%. Компании малой капитализации страдают сильнее всего в период повышения процентных ставок.

Spotify подскочил на 13,46%, хотя акции все еще находятся в глубокой коррекции после скандала, вспыхнувшего из-за подкаста Джо Рогана о вакцинах против коронавируса. В видео, опубликованном в воскресенье, Джо Роган принес извинения и пообещал быть более уравновешенным.

Подкаст Рогана вызвал негативную реакцию после того, как Роган и некоторые гости шоу поставили под сомнение вакцины против Covid-19 и политику органов общественного здравоохранения. Музыкант Нил Янг удалил свою музыку из Spotify из-за растущей негативной реакции. Spotify также создает информационный центр Covid-19.

Растут доходности краткосрочных облигаций: 1-месячные облигации прибавили +11,22%. А вот доходности по десятилетним бумагам падают -0,39%, т.к. инвесторы стараются зафиксировать большую доходность на долгосрочной перспективе.

Важное на этой неделе

На этой неделе ожидаются отчеты Alphabet, Exxon Mobil, PayPal Holdings, United Parcel Service, AMD, Starbucks — во вторник. В среду отчитаются Meta Platforms, Alibaba, AbbVie. В четверг Amazon.com.

Инвесторы будут следить за экономической статистикой. Среди важных данных — Индекс деловой активности в США , инфляция в Еврозоне.

В Великобритании ожидается повышение процентной ставки на 0,25% до 0,5%. Безработица в США ожидается 3,9%, на таком же уровне, как и прошлом месяце.

Неудачное начало

Для S&P 500 январь стал худшим месяцем с марта 2020 года, снизившись более чем на 6%. По данным Dow Jones Market Data, это также худший январь с 2009 года. Существует статистика, что, когда S&P500 падает более чем на 5% в январе, в следующем месяце средняя доходность составляет -1,1%. Но остальная часть года заканчивается со средним приростом 2,6%.