Остатки средств в казне Украины за месяц увеличились вдвое

Остаток средств на казначейском счете Украины составляет 33,9 млрд грн, что почти вдвое больше, чем месяцем ранее (15,67 млрд грн). Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Если сравнивать состояние счета государства на 1 февраля с предыдущими годами, то в 2021 году было 27,47 млрд грн, а 1 февраля 2020 года — 12,07 млрд грн.

Для чего нужен казначейский счет

Единый казначейский счет является основным счетом государства на проведение финансовых операций и эффективного управления средствами Государственного и местных бюджетов.

На ЕКР засчитываются налоги, сборы, другие обязательные платежи госбюджета. С него осуществляются платежи в пользу хозяйствующих субъектов, которые выполнили работы или предоставили услуги распорядителям бюджетных средств.