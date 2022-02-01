Meta (Facebook) Цукерберга продала свой криптовалютный проект за $200 миллионов

Diem Association продала свои активы за $200 млн калифорнийскому банку Silvergate, сообщается в пресс-релизе организации.

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Это ставит точку на криптовалютном проекте, который планировала развивать компания Meta (Facebook) Марка Цукерберг.

Предыстория

Ранее «Мифин» писал, что Meta, ранее известная как Facebook, с 2019 года разрабатывает собственную криптовалюту — стейблкоин Diem. Поскольку компания Марка Цукерберга столкнулась с давлением ФРС по поводу этого проекта, его запуск может так и не произойдет.

Facebook впервые объявил о планах создать собственный стейбкоин в 2019 году. По информации издания, компании принадлежит около трети проекта.

Стейблкоин — это криптовалюта, привязанная к запасам обычных валют или физических товаров (золота, нефти) и курсы обмена которых склонны к меньшим колебаниям, чем курсы типичных криптовалют.