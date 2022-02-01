Британия выделит Украине 88 миллионов фунтов на снижение зависимости от энергоресурсов из РФ

Великобритания выделит Украине 88 млн фунтов помощи на укрепление энергетической безопасности. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, пишет Forbes.ua.

Британия выделит Украине 88 миллионов фунтов на снижение зависимости от энергоресурсов из РФ
Фото: epravda.com.ua

Что известно

Новое финансирование в размере 88 млн фунтов поможет усилиям по снижению зависимости Украины от поставок энергоресурсов из РоSSии, считают в британском правительстве.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил «неизменную и непреклонную поддержку Британией суверенитета Украины» и напомнил, что дальнейшее вторжение РоSSии будет иметь серьезные гуманитарные последствия.

«Великобритания продолжит отстаивать суверенитет Украины перед теми, кто стремится его разрушить. Мы призываем РоSSию отступить и начать диалог, чтобы найти дипломатическое решение и избежать дальнейшего кровопролития», — заявил Борис Джонсон.

Напомним

В декабре прошлого года Британия заявляла, что выделит в поддержку Украины дополнительно 1 млрд фунтов стерлингов в сферу инвестиций, торговли и безопасности.

1 февраля Борис Джонсон вместе с премьер-министрами Польши и Нидерландов прибудет с визитом в Украину.

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