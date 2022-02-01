Рынок акций США закрылся ростом. Dow Jones прибавил 1,17%

Фондовый рынок США завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов технологий, потребительских товаров и потребительских услуг. Об этом сообщает Investing.

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Торги на бирже

Индекс NASDAQ Composite

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones поднялся на 1,17%, индекс S&P 500 поднялся на 1,89%, индекс NASDAQ Composite поднялся на 3,41%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам торгов были акции Boeing Co, которые подорожали на 9,67 п. (5,07%), закрывшись на отметке в 200,24.

Котировки Salesforce.com Inc выросли на 10,50 п. (4,73%), завершив торги на уровне 232,63. Бумаги Walt Disney Company выросли в цене на 4,34 п. (3,13%), закрывшись на отметке 142,97.

Лидерами падения стали акции Walgreens Boots Alliance Inc, цена которых упала на 0,70 п. (1,39%), завершив сессию на отметке 49,76.

Акции Amgen Inc поднялись на 2,00 п. (0,87%), закрывшись на уровне 227,14, а Visa Inc Class A снизились в цене на 1,83 п. (0,80%) и завершили торги на отметке 226,17.

Индекс S&P 500

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам торгов были акции Enphase Energy Inc, которые подорожали на 13,41% до отметки 140,47, SolarEdge Technologies Inc, которые набрали 12,33%, закрывшись на уровне 238,22, а также акции Netflix Inc, которые повысились на 11,13%, завершив сессию на отметке 427,14.

Лидерами падения стали акции L3Harris Technologies Inc, которые снизились в цене на 4,29%, закрывшись на отметке 209,29.

Акции компании Kellogg Company потеряли 3,46% и завершили сессию на уровне 63,00. Котировки Citrix Systems Inc снизились в цене на 3,42% до отметки 101,94.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2680) превысило количество закрывшихся в минусе (574), а котировки 106 акций практически не изменились.

На фондовой бирже NASDAQ бумаги 3323 компаний подорожали, 582 снизились, a 154 остались на уровне предыдущего закрытия.

Индекс волатильности

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 10,23% до отметки 24.83.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в феврале прибавил 0,76%, или 13,60, достигнув отметки $1.798,50 за тройскую унцию.

Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в марте выросли на 1,49%, или 1,29, до $88,11 за баррель.

Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в апреле подорожали на 0,07%, или 0,06, до отметки $89,28 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,00% до 1,1233, а котировки USD/JPY повысились на 0,03%, достигнув отметки 115,14.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,65% до 96,632.