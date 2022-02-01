Такое уже было: в Morgan Stanley назвали падение биткоина на 50% нормой

В Morgan Stanley считают, что падение биткоина на 50% не является чем-то новым, подобная ситуация на рынке криптовалюты случалась и раньше. В банке подчеркнули, что с момента создания биткоина он пережил 15 «медвежьих» циклов. Об этом сообщает Coin Desk со ссылкой на доклад компании.

Падение в рамках исторической нормы

Эксперты считают, что нынешний «медвежий» цикл главной криптовалюты ничем не отличается от предыдущих. В Morgan Stanley подчеркнули, что потеря биткоином почти половины стоимости после ноябрьского максимума находится «в рамках исторической нормы».

В банке также подчеркнули, что «пока биткоин не начнут широко использовать как валюту для оплаты товаров и услуг, сложно оценить его по фундаментальным показателям, а не как спекулятивный актив».

Прогноз Morgan Stanley

По мнению аналитиков, первая криптовалюта в данном цикле может продолжить падение до $28 тыс, а переломным уровнем сопротивления будет цена в $45 тыс — в этом случае произойдет разворот тренда и биткоин начнет расти.

Напомним, что BTC достиг исторического максимума $69 тыс в ноябре 2021 года, а затем постепенно начал дешеветь и к концу января он стоил $33,4 тыс. К моменту написания новости главная криптовалюта стоила $37 тыс.