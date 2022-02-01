В Украине в 2021 году появилось почти 34 тысячи новых компаний

Число юрлиц за 2021 год возросло на 33 745 (почти на 3%) — в настоящее время их 1,25 млн — в 2020 году рост составил 41?539 юрлиц (3,5%). Об этом сообщает Опендатабот.

В Украине в 2021 году появилось почти 34 тысячи новых компаний
Фото: investing.com

Как изменилось количество компаний

В течение года наибольший прирост компаний — в производстве табачных изделий (+29% за 2021 год и +80% за последние два года).

Количество работодателей для домашней прислуги выросло на 19%.

«IT-компании растут не такими впечатляющими темпами, как ИТ-ФОП, но они также входят в тройку лидеров (+14% за 2021 год и 29% за последние два года)», — говорится в сообщении.

При этом по количеству больше всего выросли юрлица в сферах оптовой торговли (+8699), общественных организаций (+3285) и обслуживания домов и территорий (+3271).

В Украине торговля является самым популярным направлением деятельности среди юридических лиц — ею занимается 23% от общего количества компаний, свидетельствуют данные Опендатабот.

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