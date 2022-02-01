Предприятия Ахметова "Метинвест" заявили об обысках правоохранителей

Группа компаний "Метинвест" заявила об обысках правоохранителей, которые прошли 1 февраля на предприятиях в Кривом Роге.

Дело касается подозрения в налоговых нарушениях, сообщили на странице "Метинвеста" в Facebook.

"Компания заявляет о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес Группы со стороны силовых структур", – говорится в ней.

Группа компаний заявила, что в ходе обысков изымали компьютерную технику, частично "парализовано хозяйственную деятельность".

Напомним, основными акционерами группы "Метинвест" есть СКМ и Смарт-холдинг. 100% акций СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.