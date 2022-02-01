Украина и Литва обменяются опытом выпуска собственной цифровой валюты

Об этом говорилось во время онлайн-встречи руководства Нацбанка Украины и Банка Литвы.

Украина и Литва обменяются опытом выпуска собственной цифровой валюты
Фото: Пресс-служба НБУ

Глава НБУ Кирилл Шевченко и его заместитель Сергей Николайчук 31 января провели онлайн-встречу с главой Правления Банка Литвы Гедиминасом Шимкусом, где обсудили состояние дел на валютном рынке нашего государства.

"Руководство Национального банка прокомментировало колебания курса национальной валюты, подчеркнув, что ситуация является контролируемой. Кроме того, Кирилл Шевченко отметил стабильность функционирования банковской системы и наличие у банков Украины запаса финансовой прочности", – сообщает пресс-служба НБУ.

Руководство центральных банков Украины и Литвы обсудило вопрос об обмене опытом выпуска собственной цифровой валюты.

В Украине для этого уже сделали первый шаг в 2021 году. Тогда Нацбанк приступил к проекту "Е-гривна".

Его цель – широкомасштабный выпуск цифровой формы гривны, проработка вариантов, как ее использовать, а также определение финансовой устойчивости и оптимальных характеристик валюты.

Напомним, в июле НБУ презентовал результаты опроса участников рынка по поводу потенциального спроса на цифровую валюту – е-гривну – и варианты ее использования.

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