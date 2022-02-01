На попытке подкупа главы ГИАГ был задержан представитель киевского застройщика

За $120 тыс. инспекция должна была, несмотря на нарушения, выдать сертификат о принятии в эксплуатацию многоэтажки.

Сотрудники НАБУ и САП задержали представителя одного из столичных застройщиков на попытке дать взятку главе Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ) Семену Кривоносу.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, задержанный предлагал главе ГИАГ 120 000 долларов за то, чтобы инспекция закрыла глаза на нарушения и выдала сертификат о принятии в эксплуатацию многоэтажки в Киеве .

Представителя застройщика задержали при передаче денег. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Отмечается, что досудебное расследование данных фактов было начато в декабре 2021 года по заявлению главы ГИАГ.