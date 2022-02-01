На попытке подкупа главы ГИАГ был задержан представитель киевского застройщика
За $120 тыс. инспекция должна была, несмотря на нарушения, выдать сертификат о принятии в эксплуатацию многоэтажки.
Сотрудники НАБУ и САП задержали представителя одного из столичных застройщиков на попытке дать взятку главе Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ) Семену Кривоносу.
Как сообщает пресс-служба НАБУ, задержанный предлагал главе ГИАГ 120 000 долларов за то, чтобы инспекция закрыла глаза на нарушения и выдала сертификат о принятии в эксплуатацию многоэтажки в Киеве.
Представителя застройщика задержали при передаче денег. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
Отмечается, что досудебное расследование данных фактов было начато в декабре 2021 года по заявлению главы ГИАГ.
Ранее СБУ задержала "лоббиста" шоу-бизнеса, который хотел подкупить народного депутата. Руководитель организации, которая занимается авторскими правами музыкальных исполнителей на территории Украины, обещал народному избраннику $100 тыс. ежегодно за внесение "нужной" поправки или отсрочку законопроекта.