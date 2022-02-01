Еврокомиссия официально объявила о выделении Украине €1,2 миллиарда

ЕС поддерживает Украину.

Европейская комиссия во вторник, 1 февраля, объявила о решении предоставить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом сообщила глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Еврокомиссия выделила €1,2 млрд макрофинансовой помощи Украине. Я призываю Европарламент и Совет ЕС одобрить это в кратчайшие сроки, чтобы мы смогли перевести первый транш помощи €600 млн как можно раньше. ЕС поддерживает Украину", – написала она в твиттере.

As I announced last week, the @EU_Commission has proposed a €1.2 billion financial assistance package for Ukraine.

I call on @Europarl_EN and EU countries to agree swiftly, so we can disburse a first tranche of €600 million as soon as possible.

The EU stands with Ukraine. pic.twitter.com/TqBivrTM4V

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 1, 2022

Представитель Еврокомиссии Верли Нуйц подчеркнула, что новый макрофинансовый пакет дополняет существенную помощь, которую ЕС уже предоставил Украине для поддержания устойчивости страны и ее модернизации, а также для борьбы с пандемией COVID-19. С 2014 года Украина получила от Евросоюза помощь более чем на 17 млрд евро.

"Еврокомиссия предложила сегодня новую программу макрофинансовой помощи для Украины до 1,2 млрд евро, как это было объявлено президентом Урсулой фон дер Ляйен на прошлой неделе. Эта программа позволит усилить макроэкономическую стабильность Украины и ее общую устойчивость в текущем контексте. Фонды макрофинансовой помощи будут доступны для Украины в форме долгосрочных кредитов на очень выгодных условиях", – цитирует Верли Нуйц агентство "Укринформ".

По ее словам, скорейшее принятие этих предложений Советом ЕС и Европейским парламентом позволит Европейской комиссии немедленно выплатить Украине первый транш помощи в объеме 600 млн евро. Второй транш будет выплачен после положительной оценки прогресса украинских властей "в определенном перечне краткосрочных политических мер".

Напомним, 24 января глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о предоставлении Украине нового пакета финансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгеи во время недавнего визита в Киев заявил, что Европейский Союз планирует как можно скорее предоставить Украине первый транш такой макрофинансовой помощи.

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