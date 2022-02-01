Укрпочта потратит 30 миллионов евро на автоматические сортировочные станции: будет как в Amazon

Компания Укрпочта закупит 5 самых современных роботизированных линий для сортировки посылок. Такие линии позволяют сортировать до 24 тысяч посылок в час. Подобное оборудование работает в компании Amazon, принадлежащей бизнес-империи одного из самых богатых людей планеты Джеффа Безоса.

Как в Amazon: Укпрпочта потратит 30 миллионов евро на автоматические сортировочные станции

О предстоящем грандиозном приобретении сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский на своей странице в Facebook. Причем это не планы на отдаленную перспективу. Компания намерена приобрести это оборудование уже в ближайшее время. Укрпочта уже объявила тендер на приобретение оборудования и программного обеспечения.

"Мы объявили тендер на приобретение современного оборудования и ІТ систем для автоматической ("а ля Амазон") обработки посылок для нашего Киевского, Львовского, Харьковского, Днепровского и Ивано-Франковского сортировочных центров. Скорость сортировки посылок составит от 15 до 24 тысяч в час, а еще покупаем оборудование для сортировки писем, газет и международных посылок", – пишет Смелянский.

Как в Amazon: Укпрпочта потратит 30 миллионов евро на автоматические сортировочные станции

Относительно стоимости проекта в сообщении информации нет, однако Смелянский благодарит финансовых партнеров. И, очевидно, именно оттуда придут деньги на финансирование этого приобретения.

"Еще раз спасибо нашим финансовым партнерам European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) за помощь в работе над этим важным проектом. Жду возможности пригласить всех посмотреть на наши новые сортировочные центры и спасибо нашей приближающей этот момент команде", - пишет топ- менеджер Укрпочты.

Кстати, в ноябре прошлого года Верховная Рада поддержала законопроект под номером 0112 "О ратификации гарантийного соглашения "Логистическая сеть (модернизация и цифровизация "Укрпочты") между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ)". Согласно этому соглашению ЕИБ должен предоставить под финансирование этого проекта кредит на сумму 30 миллионов евро (без НДС) сроком на 20 лет. Эти 20 лет будут включать в себя четырехлетний льготный период.

То есть, можно предположить, что общая стоимость этого проекта составляет именно такую ??сумму – 30 миллионов евро.

В комментариях к этому сообщению мнения разошлись. Большинство приветствует такую ??грандиозную модернизацию национального почтового оператора. Однако некоторые выражают тревогу по поводу того, что с внедрением таких роботизированных комплексов в компании неизбежно произойдет массовое увольнение персонала, работавшего на сортировке посылок. Люди потеряют свои рабочие места.

Напомним, Укрпочта также объявила тендер на покупку 17 тысяч банковских терминалов. Они будут установлены в самых отдаленных населенных пунктах Украины, чтобы люди могли получать свои деньги на местах. Очевидно, и этот процесс приведет к увольнению почтальонов.


Марченко Любов, Тудей

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