Тариф на передачу электроэнергии в Украине хотят повысить почти на треть

В Украине хотят почти на треть повысить тариф на передачу электроэнергии. Новый тариф предположительно начнет действовать с апреля. Если его не повысят, то Украине будет практически нечем рассчитываться с производителями "зеленой энергии".

С инициативой о повышении тарифа на передачу электроэнергии обратилась в НКРЭКУ государственная компания Укрэнерго. Компания надеется., что Нацкомиссия позволит ей с апреля повысить тариф на передачу электроэнергии на 29,1%. Таким образом, после повышения он составит 446,24 грн/МВт-час. При этом для предприятий "зеленой металлургии", на которые распространяется льгота по уплате расходов на передачу электроэнергии, величина тарифа ставит 190,65 грн/МВт-час.

Укрэнерго объясняет свои непопулярные планы тем, что именно из ее тарифа отчисляются выплаты производителям "зеленой энергии". В госбюджете на 2022 год иного источника выплат не предусмотрено. А значит, с ними придется рассчитываться именно компании Укрэнерго, которой, кроме как из тарифов на свои услуги, больше неоткуда брать деньги. Поэтому повышение тарифов на передачу электроэнергии неизбежно.

В пояснительной записке также приводятся расчеты, которыми обоснована такая просьба о повышении тарифа.

Общая сумма расходов на производителей "зеленой энергии" в нынешнем году составит 33,178 млрд гривен. Таких денег у компании нет. Ей не хватает свыше 10 миллиардов.

Кроме этого, в самой компании Укрэнерго выросли расходы на оплату труда. В годовом измерении это составляет почти четверть миллиарда. На это также нужны деньги. В компании также выросли расходы на охрану труда, отчисления профсоюзам и расходы на социальную защиту работников.

При этом тариф на передачу электроэнергии уже был повышен в этом году с 1 января. Он вырос на 17,8% и сейчас составляет 345,64 грн/МВт-час (без НДС).

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения предположительно вырастут сразу по окончанию отопительного сезона, с мая текущего года. При этом эксперты прогнозируют, что стоимость электроэнергии для населения будет ежегодно расти на 20-25%.