"Тысяча Зеленского": украинцам рассказали, когда ее перестанут выплачивать

Украинцам рассказали, когда прекратят выплаты по программе єПідтримка. "Тысяча Зеленского" будет доступна гражданам еще до середины декабря текущего года. Программа стартовала 19 декабря 2021 года и продлится ровно год – по 18 декабря 2022 года.

О том, как длится выплата "тысячи Зеленского", на что граждане тратят свои деньги, и какие еще новации ждут участников этой программы, рассказали на правительственном портале.

Программой єПідтримка уже воспользовались более 7 млн 350 тысяч украинцев. Соответственно, из бюджета уже потрачено на финансирование этой программы 7,35 млрд гривен.Почти 2 миллиарда из этих начисленных средств украинцы уже потратили.

На что чаще всего тратили "тысячу Зеленского"?

Структура расходов выглядит следующим образом:

книжные магазины – 705 млн грн;

кинотеатры – 488 млн грн;

театры, концерты и развлекательные услуги – 249 млн. грн.

железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 242 млн грн;

спорт – 222 млн грн;

лекарства – 88 млн грн.

Судя по последней позиции, всего лишь за неделю пожилые граждане потратили 88 миллионов на приобретение лекарств. Конечно, досадно, что людям приходится тратить деньги на лекарства, но хорошо, что им дали такую возможность.

Программа єПідтримка будет иметь несколько этапов, говорится в информации. Первый – продолжается сейчас. В рамках этого этапа вакцинированные граждане могут потратить тысячу онлайн. Где-то ориентировочно в конце второго – начале третьего квартала будет запущен механизм получения "тысячи Зеленского" офлайн. Он будет рассчитан на людей, у которых нет смартфонов, и которые не очень "дружат" с интернетом.

Таким образом, программа єПідтримка уже уверенно вышла за рамки той, которая была анонсирована президентом еще до ее начала. Программа оказалась более чем жизнеспособна и сейчас уверенно развивается. Не исключено, что на ее опыте впоследствии можно будет запустить еще несколько подобных программ, способствующих оживлению экономики.

Напомним, "тысячу Зеленского" позволят потратить на лекарства также и людям, которым нет 60 лет. Речь идет об инвалидах I группы, которые вакцинировались от коронавируса.