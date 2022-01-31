Кассовые аппараты и новые штрафы: уже с 1 февраля ФОПов ждет новая реальность

Уже с 1 февраля многие ФОПы окажутся в новой реальности, где их будут ждать обязательные кассовые аппараты, а также новые штрафы за несоблюдение фискальной дисциплины. Власть намерена снизить им установленные законом штрафы, однако кассовые аппараты все равно придется внедрять.

Уже с 1 февраля для ФОПов заработают новые правила: обязательные кассовые аппараты и штрафы

Несмотря на протесты ФОПов, которые пытались склонить Раду к отмене закона о кассовых аппаратах, народные избранники проявили стойкость и не пошли на поводу у протестующих: кассовые аппараты все равно устанавливать придется. Но при этом депутаты все же намерены дать предпринимателям некоторые послабления.

Напомним, что речь идет о ФОПах 2-4 групп, которые находятся на едином налоге, и которые до 1 января 2022 года законно работали без кассовых аппаратов, однако по состоянию на 1 января должны были их установить и зарегистрировать.

Уже с 1 февраля для ФОПов заработают новые правила: обязательные кассовые аппараты и штрафы

Закон, который все еще остается в силе, предусматривает для них штрафные санкции за несоблюдение фискальной дисциплины.

Штрафы предусматриваются за:

  • непроведение расчетных операций через РРО и ПРРО или проведение на неполную сумму;
  • невыдачу чека в бумажной или электронной форме в подтверждение расчетной операции.

При этом, если ранее предусматривался штраф в размере 10% от стоимости товара или услуги, которые были проданы с нарушением, то по действующему закону размеры штрафов предусмотрены намного выше.

В частности, в случае первого нарушения уже придется заплатить 50% от стоимости неправильно реализованного товара, при втором нарушении штраф будет равен 100%, а при третьем и далее – 150%.

Однако под влиянием протестов законодатели были вынуждены дать обратный ход этим жестким нормам, смягчив их. Результатом компромисса с их стороны стал законопроект №6561, предложенный Даниилом Гетманцевым.

Что предусматривает законопроект Гетманцева?

  1. Срок установки и регистрации кассовых аппаратов (РРО) предпринимателям продлят до 1 апреля 2022 года.
  2. Предпринимателям снизят штрафы за неправильное проведение расчетных операций до конца 2022 года. Размер сниженных штрафов будет составлять 10%, а не 50, 100 и 150, как записано в действующем законе.
  3. Снижение будет касаться только тех штрафов, которые предусмотрены в статье 17 Закона № 265.
  4. Право на снижение штрафов будут иметь только те предприниматели, которые установят у себя РРО до 1 апреля.
  5. За период с 1 по 31 января 2022 года штрафы, предусмотренные статьей 17, вообще взиматься не будут.

В парламенте намерены голосовать этот законопроект уже 1 февраля. В случае его принятия все перечисленные изменения к закону вступят в силу уже на следующий день после его публикации.

Напомним, правительство разрешило не пользоваться кассовыми аппаратами предпринимателям 2-4 групп, которые работают в сельской местности.


Марченко Любов, Тудей

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