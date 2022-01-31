2,5 миллиарда китайского кредита ГПЗКУ выплатили из бюджета, - СМИ

Министерство финансов Украины перечислило 2,5 млрд грн выплаты по кредиту Государственной продовольственно-зерновой корпорации перед китайским Эксимбанком.

Об этом сообщила "Экономическая правда" со ссылкой на ответ Минфина.

В ведомстве напомнили, что согласно кредитному договору между ГПЗКУ и Эксимбанком Китая погашение происходит каждые полгода – 21 января и 21 июля.

Из 96,4 млн долларов, которые корпорация должна была заплатить Китаю 21 января, государственный трейдер заплатил всего 8,8 млн долларов. Остальные платежи - 87,6 млн долларов - были уплачены Министерством финансов в рамках госгарантии - это около 2,5 млрд грн. Пересказ состоялся 21 января.

Ранее сообщалось, что в случае дефолта ГПЗКУ было два сценария: государство оплатит либо очередной платеж по кредиту, либо придется платить остаток кредита – 900 млн долл. и проценты по нему, или около 25 млрд грн. В случае реализации первого сценария в бюджете на 2022 год заложено достаточно средств на выплаты за зерновую корпорацию – 6,9 млрд грн.

Также Украина получила ответ от правительства Китая на письмо о реструктуризации "зернового" кредита. Китайская сторона предложила решить этот вопрос на уровне соответствующих органов.

Министерство отмечает, что украинская сторона будет настаивать на реструктуризации.

Напомним, в 2012 году ГПЗКУ договорилась с Экспортно-импортным банком Китая о кредите в размере 1,5 млрд долларов, который планировали использовать на закупку зерна для его экспорта по торговым соглашениям из КНР . Оператором по китайской стороне по этому контракту, рассчитанному на 15 лет, выступила Китайская национальная корпорация машинной индустрии и генеральных подрядов (ССЭС). Планировалось, что в дальнейшем китайская сторона выделит еще 1,5 млрд. долларов на проекты орошения и развития зерновой логистики.

ГПЗКУ была создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная филиальная сеть – линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяные заводы. Суммарно компания насчитывает 55 подразделений-филиалов. На мощностях корпорации можно хранить 3,75 млн. тонн зерновых. В частности, суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют ориентировочно 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.

Корпорация имеет скандальную историю, и многие экс-управляющие ГПЗКУ имеют проблемы с законом.

Ранее нардеп Марьян Заблоцкий из "Слуги народа" заявил, что у ГПЗКУ нет денег, чтобы выплатить средства по китайскому кредиту.