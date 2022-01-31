2,5 миллиарда китайского кредита ГПЗКУ выплатили из бюджета, - СМИ
Согласно кредитному договору, погашение происходит каждые полгода - 21 января и 21 июля.
Министерство финансов Украины перечислило 2,5 млрд грн выплаты по кредиту Государственной продовольственно-зерновой корпорации перед китайским Эксимбанком.
Об этом сообщила "Экономическая правда" со ссылкой на ответ Минфина.
В ведомстве напомнили, что согласно кредитному договору между ГПЗКУ и Эксимбанком Китая погашение происходит каждые полгода – 21 января и 21 июля.
Из 96,4 млн долларов, которые корпорация должна была заплатить Китаю 21 января, государственный трейдер заплатил всего 8,8 млн долларов. Остальные платежи - 87,6 млн долларов - были уплачены Министерством финансов в рамках госгарантии - это около 2,5 млрд грн. Пересказ состоялся 21 января.
Ранее сообщалось, что в случае дефолта ГПЗКУ было два сценария: государство оплатит либо очередной платеж по кредиту, либо придется платить остаток кредита – 900 млн долл. и проценты по нему, или около 25 млрд грн. В случае реализации первого сценария в бюджете на 2022 год заложено достаточно средств на выплаты за зерновую корпорацию – 6,9 млрд грн.
Также Украина получила ответ от правительства Китая на письмо о реструктуризации "зернового" кредита. Китайская сторона предложила решить этот вопрос на уровне соответствующих органов.
Министерство отмечает, что украинская сторона будет настаивать на реструктуризации.
Напомним, в 2012 году ГПЗКУ договорилась с Экспортно-импортным банком Китая о кредите в размере 1,5 млрд долларов, который планировали использовать на закупку зерна для его экспорта по торговым соглашениям из КНР. Оператором по китайской стороне по этому контракту, рассчитанному на 15 лет, выступила Китайская национальная корпорация машинной индустрии и генеральных подрядов (ССЭС). Планировалось, что в дальнейшем китайская сторона выделит еще 1,5 млрд. долларов на проекты орошения и развития зерновой логистики.
ГПЗКУ была создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная филиальная сеть – линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяные заводы. Суммарно компания насчитывает 55 подразделений-филиалов. На мощностях корпорации можно хранить 3,75 млн. тонн зерновых. В частности, суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют ориентировочно 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.
Корпорация имеет скандальную историю, и многие экс-управляющие ГПЗКУ имеют проблемы с законом.
Ранее нардеп Марьян Заблоцкий из "Слуги народа" заявил, что у ГПЗКУ нет денег, чтобы выплатить средства по китайскому кредиту.