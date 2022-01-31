Популярность Shiba Inu упала почти на 90%

За прошедшие три месяца популярность «мемного» токена Shiba Inu в поисковой системе Google упала почти на 90%. На это указывает значительное снижение объема поисковых запросов по альткоину в Google Trends, пишет РБК.

Популярность Shiba Inu упала почти на 90%
Фото: censor.net

Что происходило с альткоином

Интерес к Shiba Inu достигал пика в конце октября 2021 года, когда стоимость криптовалюты обновила исторический максимум выше $0,000086. В октябре «мемный» токен подорожал более чем на 1000%.

В ноябре 2021 года число транзакций с токеном Shiba Inu сократилось более чем на 42%. В этом же месяце количество держателей альткоина впервые превысило 1 млн.

31 января токен Shiba Inu торгуется по $0,000020, а его капитализация составляет $11,4 млрд, по данным CoinGecko.

Цена альткоина упала на 77% после обновления исторического максимума в октябре 2021 года. Shiba Inu — это «мемная» криптовалюта, которую ее создатели называют «убийцей Dogecoin».

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