В фонд Кэти Вуд начали возвращаться инвесторы: за неделю ARK Innovation привлек $168 миллионов
Фонд Кэти Вуд ARK Innovation за последнюю неделю привлек $168 млн. Инвесторы начали вкладывать в ETF, когда его котировки вернулись к уровням середины 2020 года. Объем чистых активов вырос до $11,8 млрд, по данным FactSet. Об этом сообщает Wall Street Journal, передает РБК.
«После продолжавшейся коррекции почти 11 месяцев акции инновационных компаний, похоже, вступили на территорию глубокой стоимости, их оценки составляют лишь малую часть от пиковых уровней», — считает Кэти Вуд. Она ожидает роста котировок акций фондов Ark Invest.
Фонд Кэти Вуд снизился на 27% в январе. Некоторые акции фонда упали более чем на 50% от своих недавних максимумов, включая Spotify, Block, Zoom и Roku.
За январь инвесторы вывели из фондов Ark Invest $1,4 млрд, что является рекордным показателем среди всех американских ETF. Чистый отток средств за последние полгода составил более $8 млрд, что больше, чем весь объем чистых оттоков средств других ETF за этот период.