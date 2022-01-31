В фонд Кэти Вуд начали возвращаться инвесторы: за неделю ARK Innovation привлек $168 миллионов

Фонд Кэти Вуд ARK Innovation за последнюю неделю привлек $168 млн. Инвесторы начали вкладывать в ETF, когда его котировки вернулись к уровням середины 2020 года. Объем чистых активов вырос до $11,8 млрд, по данным FactSet. Об этом сообщает Wall Street Journal, передает РБК.

Кэти Вуд / Фото: Bloomberg/Getty Images

«После продолжавшейся коррекции почти 11 месяцев акции инновационных компаний, похоже, вступили на территорию глубокой стоимости, их оценки составляют лишь малую часть от пиковых уровней», — считает Кэти Вуд. Она ожидает роста котировок акций фондов Ark Invest.

Фонд Кэти Вуд снизился на 27% в январе. Некоторые акции фонда упали более чем на 50% от своих недавних максимумов, включая Spotify, Block, Zoom и Roku.

За январь инвесторы вывели из фондов Ark Invest $1,4 млрд, что является рекордным показателем среди всех американских ETF. Чистый отток средств за последние полгода составил более $8 млрд, что больше, чем весь объем чистых оттоков средств других ETF за этот период.