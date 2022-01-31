Объем торгов NFT в январе превысил рекордные $6,8 миллиарда
Объем торгов невзаимозаменяемыми токенами (NFT) в январе превысил рекордные $6,86 млрд. Показатель вырос на 157% по сравнению с декабрем 2021 года. Об этом говорится в данных The Block.
Как изменились объемы торгов
Большую часть (61,4%) объема торгов обеспечил маркетплейс OpenSea ($4,21 млрд). На втором месте (32,8%) оказался запущенный в начале января маркетплейс LooksRare ($2,25 млрд).
Ранее маркетплейс OpenSea возместил пользователям убытки в общей сложности на 750 ETH ($1,9 млн, по курсу на утро 31 января), которые были понесены в результаты неисправности платформы, позволяющей приобрести NFT значительно ниже их рыночной стоимости.
Что такое NFT
NFT являются своеобразным развитием идеи криптовалют, пишет
Ключевое отличие только в одном: если одна «монета» биткоина, к примеру, ничем не отличается от другой «монеты» биткоина, то каждый NFT может быть уникальным (или иметь ограниченное количество копий). Отсюда и название NFT — non fundgible-token (невзаимозаменяемый токен).
Если у вас есть уникальный NFT-токен, то можно быть уверенным: такого больше нет ни у кого.