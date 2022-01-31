Объем торгов NFT в январе превысил рекордные $6,8 миллиарда

Объем торгов невзаимозаменяемыми токенами (NFT) в январе превысил рекордные $6,86 млрд. Показатель вырос на 157% по сравнению с декабрем 2021 года. Об этом говорится в данных The Block.

Фото: thepage.ua

Как изменились объемы торгов

Большую часть (61,4%) объема торгов обеспечил маркетплейс OpenSea ($4,21 млрд). На втором месте (32,8%) оказался запущенный в начале января маркетплейс LooksRare ($2,25 млрд).

Ранее маркетплейс OpenSea возместил пользователям убытки в общей сложности на 750 ETH ($1,9 млн, по курсу на утро 31 января), которые были понесены в результаты неисправности платформы, позволяющей приобрести NFT значительно ниже их рыночной стоимости.

Что такое NFT

NFT являются своеобразным развитием идеи криптовалют, пишет BBC . Как и традиционные цифровые деньги — биткоин или Ethereum — они работают на технологии блокчейн.

Ключевое отличие только в одном: если одна «монета» биткоина, к примеру, ничем не отличается от другой «монеты» биткоина, то каждый NFT может быть уникальным (или иметь ограниченное количество копий). Отсюда и название NFT — non fundgible-token (невзаимозаменяемый токен).

Если у вас есть уникальный NFT-токен, то можно быть уверенным: такого больше нет ни у кого.