Турецкий госбанк планирует выйти на украинский рынок — Офис инвестиций

Представители правительственного Офиса по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest) встретились с представителями турецкого Ziraat Bank, рассматривающими возможность выхода банка на украинский рынок. Об этом сообщает пресс-служба UkraineInvest в фейсбуке.

Фото: aa.com.tr

Что известно

«В ходе встречи участники обсудили инвестиционный климат Украины и дальнейшие шаги организационно-консультативной поддержки со стороны UkraineInvest для инвестиционных намерений Ziraat Bank», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ziraat Bank является одним из крупнейших банков Турции, основанным в 1863 году. Входит в государственную собственность. Он работает в 115 пунктах в 17 странах мира.

Основными финансовыми услугами банка являются корпоративные и розничные кредиты, финансирование внешней торговли и инвестиций, структурное финансирование, международные переводы и казначейские операции.