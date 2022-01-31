Турецкий госбанк планирует выйти на украинский рынок — Офис инвестиций

Представители правительственного Офиса по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest) встретились с представителями турецкого Ziraat Bank, рассматривающими возможность выхода банка на украинский рынок. Об этом сообщает пресс-служба UkraineInvest в фейсбуке.

Турецкий госбанк планирует выйти на украинский рынок — Офис инвестиций
Фото: aa.com.tr

Что известно

«В ходе встречи участники обсудили инвестиционный климат Украины и дальнейшие шаги организационно-консультативной поддержки со стороны UkraineInvest для инвестиционных намерений Ziraat Bank», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ziraat Bank является одним из крупнейших банков Турции, основанным в 1863 году. Входит в государственную собственность. Он работает в 115 пунктах в 17 странах мира.

Основными финансовыми услугами банка являются корпоративные и розничные кредиты, финансирование внешней торговли и инвестиций, структурное финансирование, международные переводы и казначейские операции.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Газ в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топливаГаз в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топлива
ОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 годаОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 года
В Украине семьи будут декларировать все доходы и платить налогиВ Украине семьи будут декларировать все доходы и платить налоги
Новая почта запустила новую услугу - Факторинг наложенного платежаНовая почта запустила новую услугу - Факторинг наложенного платежа
Кассовые аппараты не обязательны для всех ФОП: в налоговой службе рассказали, кто может без них обойтисьКассовые аппараты не обязательны для всех ФОП: в налоговой службе рассказали, кто может без них обойтись
Блок рекламы


Похожие новости
UniCredit передумал покупать роSSийский госбанк: боится санкцийUniCredit передумал покупать роSSийский госбанк: боится санкций
Хорошие данные по ВВП не уберегли фондовый рынок США от сниженияХорошие данные по ВВП не уберегли фондовый рынок США от снижения
Рынок офисной недвижимости восстанавливается после пандемииРынок офисной недвижимости восстанавливается после пандемии
JPMorgan отказался от инвестиций в роSSийский рубль. Причина — ситуация вокруг УкраиныJPMorgan отказался от инвестиций в роSSийский рубль. Причина — ситуация вокруг Украины
Коррекция на рынке США углубится, рынок Китая будет расти— Deutsche BankКоррекция на рынке США углубится, рынок Китая будет расти— Deutsche Bank
Суд наложил арест на 200-летнюю усадьбу в Киеве, на месте которой планируется построить ТРЦСуд наложил арест на 200-летнюю усадьбу в Киеве, на месте которой планируется построить ТРЦ
Украинский институт книги закупил 330 тыс. книг для библиотекУкраинский институт книги закупил 330 тыс. книг для библиотек
Топы самого маленького госбанка заработали в разы больше других госбанкировТопы самого маленького госбанка заработали в разы больше других госбанкиров
Рынок США в ожидании заседания ФРСРынок США в ожидании заседания ФРС
Вторжение РФ окажет значительное влияние на рынок алюминия — глава Alcoa CorpВторжение РФ окажет значительное влияние на рынок алюминия — глава Alcoa Corp
Последние новости
Подгружаем последние новости