JPMorgan понизил справедливую оценку биткоина со $150 тысяч до $38 тысяч

Сохранение высокой волатильности ограничивает принятие биткоина институционалами, отметили в JPMorgan. Так аналитики обосновали снижение справедливой оценки первой криптовалюты со $150?000 до $38?000. Об этом пишет forklog.

Что говорят в JPMorgan

Специалисты отметили, что нынешний 50% откат с исторического максимума в ноябре подчеркнул природу цикла «бум-спад», что является препятствием для ее добавления в портфель учреждениями.

«Наш предыдущий прогноз о том, что соотношение волатильности биткоина к золоту упадет примерно до двух раз в конце 2022 года, представляется нереалистичным. Мы понижаем справедливую стоимость первой криптовалюты на базе этой пропорции до ? от $150?000, или $38?000», — говорится в отчете.

Модель JPMorgan предполагала сближение волатильности биткоина с волатильностью золота и выравнивание их доли в портфелях инвесторов.

Последняя волна продаж первой криптовалюты заставила усомниться в ее свойствах диверсификации, поскольку шла в тандеме со спадом на фондовом рынке, добавили аналитики.

В JPMorgan не исключили дальнейшего снижения котировок биткоина на фоне отсутствия признаков капитуляции покупателей.

«Открытый интерес по фьючерсам и объем биржевых балансов указывают на меньшую панику или ликвидацию позиций, чем в мае прошлого года, особенно в отношении крупных криптоинвесторов», — заключили специалисты.

Согласноданным интерактивной таблицы «Минфина», курс первой криптовалюты на момент написания новости составляет $37,33 за монету.

Напомним

Корреляция между цифровым золотом и акциями компаний технологического сектора США обновила исторический максимум, согласно Bloomberg.

В январе МВФ предупредил о рисках «заражения» рынков акций и биткоина.

Ранее эксперты из MSCI сообщили о растущем влиянии криптовалют на динамику портфелей ценных бумаг.