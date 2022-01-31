ВВП Украины впервые в истории достиг $200 миллиардов

Экономический рост в Украине в прошлом году показал рекордный показатель — долларовый ВВП страны впервые достиг $200 млрд. Об этом рассказал во время круглого стола «Валютная и монетарная политика НБУ. Итоги и прогнозы» заместитель министра экономики Денис Кудин.

По словам чиновника, в прошлом году Украина продемонстрировала макроэкономическую стабильность.

«Отдельные показатели достигли рекордных значений в прошлом году. И, пожалуй, самый важный — это абсолютный показатель долларового ВВП Украины — $200 млрд», — заявил Кудин.

Он также добавил, что это не только самый высокий показатель с 1991 года, но и значительный прирост за год. В 2020 году ВВП Украины составил $154 млрд. Последний рекорд был зафиксирован в 2013 году — $183 млрд.

Динамика ВВП Украины с 1991 года / Скриншот Google