ВВП Украины впервые в истории достиг $200 миллиардов
Экономический рост в Украине в прошлом году показал рекордный показатель — долларовый ВВП страны впервые достиг $200 млрд. Об этом
По словам чиновника, в прошлом году Украина продемонстрировала макроэкономическую стабильность.
«Отдельные показатели достигли рекордных значений в прошлом году. И, пожалуй, самый важный — это абсолютный показатель долларового ВВП Украины — $200 млрд», — заявил Кудин.
Он также добавил, что это не только самый высокий показатель с 1991 года, но и значительный прирост за год. В 2020 году ВВП Украины составил $154 млрд. Последний рекорд был зафиксирован в 2013 году — $183 млрд.
Динамика ВВП Украины с 1991 года / Скриншот Google
В то же время, Нацбанк Украины ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2022 год с 3,8% до 3,4%. По итогам 2021 года рост реального ВВП, по оценкам НБУ, составил около 3%.