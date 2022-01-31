Goldman Sachs не видит признаков «пузыря» на фондовом рынке США

Goldman Sachs считает акции привлекательным активом, поскольку их оценки «сейчас не приближаются» к уровню на пике «пузыря доткомов», заявила руководитель группы инвестиционной стратегии Шармин Моссавар-Рахмани. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

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Что говорят в Goldman Sachs

«Худшее, что может сделать клиент с точки зрения сохранения средств, — это продать значительную часть акций на спаде», — сказала эксперт.

В отличие от кризиса конца 1990-х — начала 2000-х, сейчас фондовый рынок США имеет широкую доходность, а доходы корпораций фундаментально сильны.

Банк отметил, что индикаторы настроений, включая опрос Американской ассоциации индивидуальных инвесторов, в настоящее время дают «депрессивные» показания, в отличие от подъема, который обычно происходит на рынке, готовящемся к пику.

Goldman Sachs считает, что за таким «медвежьим» настроением исторически следуют благоприятные показатели доходности акций.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Джереми Грентем, инвестор с 50-летним стажем, известный своими точными предсказаниями рыночных пузырей, предупредил, что коллапс фондового рынка, который он предусмотрел в прошлом году, уже начался. Теперь даже ФРС не спасет акции от 50%-го падения.

Инвестор прогнозирует, что S&P 500 упадет на 48% от своего максимума за 4 января — до около 2500 пунктов. Коррекция Nasdaq Composite, уже снизившегося на 8,3% с начала года, вероятно будет еще более значительной.