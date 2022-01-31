Нацбанк оштрафовал коллектора за неэтичное поведение

Национальный банк применил штрафные санкции к коллекторской компании ООО «Кредит Нет» за нарушение требований по этическому поведению. Об этом говорится в сообщении НБУ.

За что штрафует НБУ

НБУ обнаружил факт нарушения требований законодательства по взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности со стороны ООО «Кредит Нет».

Поэтому регулятор применил к коллектору меру воздействия в виде штрафа в минимальном размере 51 тыс. грн — за нарушение требований по этическому поведению.

ООО «Кредит Нет» получило статус коллекторской компании в сентябре прошлого года.

Возобновление лицензий

В то же время Нацбанк возобновил действие лицензий двум финансовым учреждениям: ООО «Кредитпроминвест» и ФК «Премиум Актив».

В декабре 2021 года НБУ приостановил лицензии этих двух компаний из-за систематического нарушения требований по этическому поведению.