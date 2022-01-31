Украина выкупила ВВП-варранты на $170 миллионов

Украина в декабре 2021 года выкупила 5,6% эмиссии ВВП-варрантов после покупки 11% в августе 2020 года. Об этом сообщил руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий, пишет Finclub.

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Детали выкупа

«Минфин в декабре потратил около $170 млн на выкуп ВВП-варрантов. Правительство сэкономило в прошлом году на процентах по госдолгу (по сравнению с планом), поэтому могло себе позволить такие расходы. Было бы, конечно, лучше сейчас покупать, когда они упали в цене, но кто же им это позволит сегодня», — сообщил Паращий.

Что происходит с ВВП-варрантами

Во время январского обострения ожиданий нападения РФ на Украину котировки ВВП-варрантов упали до 73,7% от номинала.

Согласно файлам Госказначейства, по состоянию на конец ноября выплаты по государственным деривативам составили 997,724 млн грн. Речь идет о выплате $40,75 млн держателям ВВП-варрантов в мае 2021 за экономический рост 2019 года.

Однако уже к концу декабря показатель выплат по государственным деривативам вырос до 5,633 млрд грн.

Учитывая, что выплата дохода по ВВП-варрантам происходит только один раз в год, рост расходов в декабре на 4,635 млрд грн (это $170 млн по курсу около 27,2 грн/$) мог быть вызван только выкупом ВВП-варрантов.

«Усиленно готовимся к предстоящему экономическому росту», — отметил Паращий. Речь идет о том, что выплаты по ВВП-варрантам привязаны к росту ВВП и будут продолжаться до 2041 года.

Минфин на своем сайте о таком выкупе еще не сообщал.

Предыстория

Украина позволила себе выкупать ВВП-варранты, выпущенные в рамках списания в 2015 году 20% еврооблигаций, только в 2020 году. И сразу в августе 2020 впервые объявила о выкупе на рынке примерно 10% ВВП-варрантов.

По номинальной стоимости они стоили $320 млн, а по рыночным котировкам (на уровне 86% от номинала) — $275 млн.

Минфин обещал продолжать выкуп ВВП-варрантов.

Суммарно Минфин выкупил уже 16,6% эмиссии, подсчитал Александр Паращий.

Справка

ВВП-варранты появились как продукт реструктуризации долга в 2015 году, когда кредиторы в обмен на них согласились списать $3,6 млрд долга Украины. Суммарная номинальная стоимость украинских ВВП-варрантов составляет $ 3,24, а срок их обращения закончится в 2040 году.

Выплаты возможны с 2021, но показатель ВВП , от которого они будут зависеть — это показатель развития экономики за два года до того, в 2019 году. Тогда экономика выросла на 3,2%.

По правилам варрантов, Украина не платит кредиторам, если экономика растет медленнее, чем 3%. При росте ВВП от 3% до 4% в год кредиторы могут рассчитывать на 15% этого одного процента роста.

Что такое ВВП-варранты

Варранты, или инструменты восстановительной стоимости (VRI) — это долговые бумаги, которые инвесторы получают вместо списанной части долга. Выплаты по варрантам привязаны к темпам роста экономики. То есть если экономика страны не растет или растет медленнее, чем указано в соглашении с кредиторами, то держатели варрантов не получают выплаты.

Украинские ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году вместо еврооблигаций на номинальную сумму $3,2 млрд и не являются частью госдолга страны.