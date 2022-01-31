«Энергоатом» впервые в истории Украины запустил все 15 энергоблоков одновременно

30 января «Энергоатом» впервые за свою историю запустил в работу все имеющиеся 15 энергоблоков одновременно. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.

«Сегодня, 30 января 2022 года, в 05:45 энергоблок №?4 Ровенской атомной электростанции подключили к электросети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива. Продолжается набор мощности», — говорится в сообщении.

«Энергоатом» заверил, что замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала АЭС нет, а оборудование функционирует в заданном режиме.