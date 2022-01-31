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2022-01-31
«Энергоатом» впервые в истории Украины запустил все 15 энергоблоков одновременно
30 января «Энергоатом» впервые за свою историю запустил в работу все имеющиеся 15 энергоблоков одновременно. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.
«Сегодня, 30 января 2022 года, в 05:45 энергоблок №?4 Ровенской атомной электростанции подключили к электросети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива. Продолжается набор мощности», — говорится в сообщении.
«Энергоатом» заверил, что замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала АЭС нет, а оборудование функционирует в заданном режиме.
«Впервые за всю историю атомной энергетики