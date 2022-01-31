Джонни Депп продаст собственные картины в виде NFT
Джонни Депп представил NFT-коллекцию Never Fear the Truth. Токены представляют собой оцифрованные портреты друзей актера и персон, которые его вдохновляют, пишет forklog.
Коллекция состоит из 11?111 NFT, однако Депп выставил на продажу только 10?000 токенов. Остальные актер распределит среди команды проекта, поклонников и благотворительных организаций. Четверть вырученных средств направят на благотворительность.
NFT выпущены на блокчейне Ethereum. Приобрести работы Деппа можно на официальном сайте проекта. Покупка доступна пользователям, победившим в лотерее.
Вторичную продажу NFT откроют на маркетплейсе Rarible. В будущем держатели токенов получат право на покупку физических копий картин.
«Мы решили выпустить серию портретов, но так, чтобы получить что-то взамен. Возможность поприветствовать моих поклонников и поддержать благотворительные организации, которые были так важны для моей семьи, — невероятный подарок. Я надеюсь, что мы сможем создать вокруг этих NFT новое сообщество друзей. Мое участие в этом пространстве только начинается», — сказал актер.
Что такое NFT
NFT являются своеобразным развитием идеи криптовалют, пишет
Ключевое отличие только в одном: если одна «монета» биткоина, к примеру, ничем не отличается от другой «монеты» биткоина, то каждый NFT может быть уникальным (или иметь ограниченное количество копий). Отсюда и название NFT — non fundgible-token (невзаимозаменяемый токен).
Если у вас есть уникальный NFT-токен, то можно быть уверенным: такого больше нет ни у кого.