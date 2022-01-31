Маск считает разработку Tesla Bot важнее электрокаров

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что разработка робота-гуманоида Tesla Bot (кодовое название Optimus), для компании важнее новых моделей электрокаров. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Inside EVs.

Фото: Tesla

«Что касается приоритетов разработки новых продуктов, я думаю, что важнейшая разработка продукта, которую мы делаем в этом году — это на самом деле гуманоидный робот Optimus», — заявил Маск.

По его словам, этот робот может со временем стать более значимым для компании, чем автомобильный бизнес.

«Если мы говорим об экономике, экономика основана на труде. Итак, что произойдет, если у вас действительно не хватает рабочей силы? Я не уверен, что тогда будет вообще означать экономика. Вот о чем Optimus», — добавил Маск.

Отмечается, что Tesla начала набирать инженеров и технических специалистов для разработки гуманоидного робота вскоре после его презентации в августе 2021 года. Уже в ноябре компания увеличила количество вакансий.

Напомним

27 января акции Tesla обрушились после того, как Маск заявил о переносе сроков выпуска новых электрокаров.

Маск сообщил, что компания вообще не будет выпускать новые модели автомобилей в 2022 году. Серийный выпуск электрического пикапа Cybertruck, грузовика Semi или суперкара Roadster в 2022 году «не имеет смысла, потому что мы все еще будем ограничены в количестве запчастей», — сообщил он.

До этого Tesla отчиталась о квартальных результатах, превзошедших ожидания аналитиков. Однако компания предупредила, что в 2022 году по-прежнему будет испытывать трудности в цепочках поставок.

Tesla за 2021 год заработала $5,5 млрд чистыми, годом ранее прибыль составила $721 млн.