Маск считает разработку Tesla Bot важнее электрокаров

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что разработка робота-гуманоида Tesla Bot (кодовое название Optimus), для компании важнее новых моделей электрокаров. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Inside EVs.

Маск считает разработку Tesla Bot важнее электрокаров
Фото: Tesla

«Что касается приоритетов разработки новых продуктов, я думаю, что важнейшая разработка продукта, которую мы делаем в этом году — это на самом деле гуманоидный робот Optimus», — заявил Маск.

По его словам, этот робот может со временем стать более значимым для компании, чем автомобильный бизнес.

«Если мы говорим об экономике, экономика основана на труде. Итак, что произойдет, если у вас действительно не хватает рабочей силы? Я не уверен, что тогда будет вообще означать экономика. Вот о чем Optimus», — добавил Маск.

Отмечается, что Tesla начала набирать инженеров и технических специалистов для разработки гуманоидного робота вскоре после его презентации в августе 2021 года. Уже в ноябре компания увеличила количество вакансий.

Напомним

27 января акции Tesla обрушились после того, как Маск заявил о переносе сроков выпуска новых электрокаров.

Маск сообщил, что компания вообще не будет выпускать новые модели автомобилей в 2022 году. Серийный выпуск электрического пикапа Cybertruck, грузовика Semi или суперкара Roadster в 2022 году «не имеет смысла, потому что мы все еще будем ограничены в количестве запчастей», — сообщил он.

До этого Tesla отчиталась о квартальных результатах, превзошедших ожидания аналитиков. Однако компания предупредила, что в 2022 году по-прежнему будет испытывать трудности в цепочках поставок.

Tesla за 2021 год заработала $5,5 млрд чистыми, годом ранее прибыль составила $721 млн.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Газ в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топливаГаз в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топлива
ОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 годаОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 года
В Украине семьи будут декларировать все доходы и платить налогиВ Украине семьи будут декларировать все доходы и платить налоги
Новая почта запустила новую услугу - Факторинг наложенного платежаНовая почта запустила новую услугу - Факторинг наложенного платежа
Кассовые аппараты не обязательны для всех ФОП: в налоговой службе рассказали, кто может без них обойтисьКассовые аппараты не обязательны для всех ФОП: в налоговой службе рассказали, кто может без них обойтись
Блок рекламы


Похожие новости
Илон Маск за сутки потерял более 24 миллиардов долларов - акции Tesla рухнулиИлон Маск за сутки потерял более 24 миллиардов долларов - акции Tesla рухнули
Илон Маск завершил распродажу акций TeslaИлон Маск завершил распродажу акций Tesla
Илон Маск заплатит $11 млрд налогов: это может стать рекордом в истории СШАИлон Маск заплатит $11 млрд налогов: это может стать рекордом в истории США
Маск считает, что инвесторы должны обращать меньше внимания на его твитыМаск считает, что инвесторы должны обращать меньше внимания на его твиты
«Сравнивать США и Европу нецелесообразно». ЕЦБ до сих пор считает инфляцию временной«Сравнивать США и Европу нецелесообразно». ЕЦБ до сих пор считает инфляцию временной
Илон Маск продал акции Tesla на $1 миллиард: 2 декабря он купил их по 6 долларов за бумагуИлон Маск продал акции Tesla на $1 миллиард: 2 декабря он купил их по 6 долларов за бумагу
Технологические фавориты Уолл-стрит сдают позиции — акции Tesla, NVIDIA и других сильно упали в ценеТехнологические фавориты Уолл-стрит сдают позиции — акции Tesla, NVIDIA и других сильно упали в цене
Маск продал акции Tesla еще на $1,05 миллиардаМаск продал акции Tesla еще на $1,05 миллиарда
Акции Tesla показали худший результат за 20 месяцевАкции Tesla показали худший результат за 20 месяцев
Стоимость Tesla впервые в истории достигла $1 триллионаСтоимость Tesla впервые в истории достигла $1 триллиона
Последние новости
Подгружаем последние новости