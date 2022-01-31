Объем криптоплатежей картами Visa за 1 квартал составил $2,5 миллиарда

За первый фискальный квартал 2022 года клиенты Visa совершили платежи криптовалютными картами компании на $2,5 млрд. Это около 70% от объема криптоплатежей за весь фискальный 2021 год, пишет CNBC.

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«Для нас это сигнал, что потребители видят пользу во владении картами Visa, привязанными к криптоплатформам», — рассказал финансовый директор Visa Васант Прабху.

Генеральный директор компании Аль Кели подчеркнул, что Visa продолжит развивать свои сервисы, связанные с криптовалютой.

«Наша стратегия состоит в том, чтобы быть ключевым партнером для обеспечения связи, масштаба, потребительской ценности, надежности и безопасности, которые необходимы для дальнейшего развития криптопродуктов», — заявил он.

Как Visa развивает направление

Кроме того, Visa объявила, что сеть криптокошельков, с которыми она заключила партнерские соглашения, вырастет с 54 до более чем 65. Число же бизнесов, принимающих платежи в криптовалюте, возросло до почти 100 миллионов.

По словам Прабху, переводы в криптовалюте не сконцентрированы в каких-либо конкретных секторах — пользователи используют свои цифровые деньги для оплаты разных видов товаров и услуг.

Он обратил внимание на рост объемов переводов в криптовалюте, несмотря на ее волатильность. Прабху считает, что криптовые вознаграждения важны и для тех клиентов, которые не инвестируют в криптовалюты прямо, но «рады возможности зарабатывать и тратить ее как фиатные деньги». В то же время компания пока не планирует держать криптовалюту на своем балансе.

Предыстория

В сентябре 2021 года Visa сообщила, что работает над созданием сети блокчейнов, которая позволит конвертировать различные цифровые активы, включая токены, стейблкоины и национальные цифровые валюты (CBDC).

Также в начале 2021 года платежный гигант анонсировал выпуск собственной системы (API) для покупки криптовалюты, которая будет интегрирована с банками. Запуск продукта намечен на конец года. Биткоин и другие криптовалюты клиентов Visa будет хранить депозитарий Anchorage.

В декабре прошлого года Visа начала предоставлять своим клиентам консультации по криптовалюте и NFT. Услуга доступна финансовым учреждениям, розничным продавцам и другим организациям, заинтересованным в работе с цифровыми активами.