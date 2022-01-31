Рефинанс НБУ. Три банка получили 881 миллион рефинанса

28 января Национальный банк провел количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 28 дней, по результатам которого были удовлетворены заявки трех банков на сумму 881,0 млн грн по процентной ставке 11% годовых. Об этом говорится в данных НБУ

Рефинанс НБУ. Три банка получили 881 миллион рефинанса
Фото: flickr.com

Задолженность банков

По состоянию на 27 января 2022 года, задолженность платежеспособных банков по рефинансированию составила 91,6 млрд грн.

Напомним

21 января Национальный банк провел количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 28 дней, по результатам которого были удовлетворены заявки четырех банков на сумму 1?055,0 млн грн по процентной ставке 11% годовых.

14 января Национальный банк провел количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 28 дней, по результатам которого были удовлетворены заявки пяти банков на сумму 795 млн грн по процентной ставке 10% годовых.

Ранее «Минфин» писал, что Национальный банк опубликовал график проведения тендеров по поддержанию ликвидности банков сроком более 14 дней на период с 1 января по 31 марта 2022 года.

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