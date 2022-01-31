Дело против Stolitsa Group закроют: следователи ГБР не убедили судей

Фемида – на стороне девелопера. Следователи Государственного бюро расследований не смогли доказать в суде обоснованность проведения дополнительных следственных действий по делу о девелопере Stolitsa Group. Печерский райсуд отказал ГБР в продлении сроков досудебного расследования, а соответствующее уголовное дело должно быть закрыто.

Недавно в медиа появилась информация о возобновлении расследования в ГБР уголовного производства по факту «возможного завладения и растраты государственного имущества в результате произвольных действий должностных лиц» Государственного предприятия «Научно-исследовательский, производственный агрокомбинат «Пуща-Водица» и должностных лиц ООО «Столица Групп», открытого в ноябре 2019 года Нацполицией и переданного в мае 2020-го в ГБР.

28 января 2022 года в этом деле была поставлена финальная точка: Печерский районный суд обоснованно отказал ГБР в продлении срока досудебного расследования, поскольку следователи и прокурор не смогли доказать суду необходимость проведения дополнительных следственных действий по делу.

Следовательно, согласно уголовному процессуальному законодательству Украины, прокуратура должна в течение пяти дней вынести постановление о закрытии уголовного производства в отношении Stolitsa Group.

Этим решением Печерским районным судом будет окончательно пресечено безосновательное преследование и оказание давления на Stolitsa Group со стороны сотрудников Государственного бюро расследований в рамках уголовного производства, отметили у девелопера.