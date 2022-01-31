Средняя зарплата выросла за 2021 год на 11,9% — Госстат

Реальная средняя зарплата в декабре 2021 года выросла на 21,5% по сравнению с ноябрем и на 11,9% в годовом исчислении сообщают в Государственной службе статистики.

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Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в декабре 2021 составила 17?453 грн, что в 2,7 раза выше, чем минимальная (6500 грн).

По сравнению с ноябрем, размер средней номинальной заработной платы увеличился на 22,2%, а по сравнению с декабрем 2020 года — на 23,1%.

Среди регионов самый высокий уровень зарплат зафиксирован в Киеве — 26?759 грн (+22,7% в год), самый низкий — в Кировоградской области — 13?331 грн (+16,4%).

Самые высокие зарплаты в декабре получили работники в сфере финансовой и страховой деятельности (31?274 грн; +33,5%). Самые низкие — в сфере организации питания и временного размещения (9710 грн; +10%).

Индекс реальной заработной платы в декабре 2021 по сравнению с ноябрем 2021 составил 121,5%, а по отношению к декабрю 2020 — 111,9%. Индекс рассчитывается путем деления индекса начисленной номинальной заработной платы на индекс потребительских цен

Напомним

В НБУ прогнозируют, что за 2022 год зарплата вырастет на 15,2%, но с учетом инфляции реальный рост составит 6,1%. В 2023 году темпы роста номинальных заработных плат снизятся до 10,2%, а реальных — до 4,1%.