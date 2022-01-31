Укрпочта обратилась в НБУ за согласованием покупки Альпари Банка

Нацбанк получил от государственной Укрпочты пакет документов на покупку «Альпари банка». Об этом НБУ сообщил в ответ на запрос «Экономической правды».

Фото: Центр транспортных стратегий

На пути к цели

«Национальный банк Украины получил пакет документов о намерении получения существенного участия АО «Укрпочта» в АО «Альпари Банк», — говорится в ответе регулятора.

Ранее «Укрпочта» обратилась в Антимонопольный комитет (АМКУ) с запросом о предоставлении предварительных выводов о необходимости получения разрешения на концентрацию в виде приобретения более 50% акций АО «Альпари Банк».

Позиция главы НБУ

В середине декабря прошлого года глава НБУ Кирилл Шевченко обрисовал довольно туманные перспективы этой сделки.

«Решение о вхождении в капитал или покупке должно быть принято правительством. Кабмином утверждена стратегия развития финансового сектора Украины, которая предусматривает уменьшение доли госбанков до 25% к 2025 году», — отметил Кирилл Шевченко, добавив, что даже в текущей редакции меморандума с МВФ есть отдельная ссылка на потенциальное приобретение банка «Укрпочтой». В частности, говорится, что любые соглашения должны быть в рамках стратегии развития финсектора Украины.

«Ход конем» от главы НБУ заключался в том, что он позиционировал банк «Укрпочты» как государственный со всеми вытекающими последствиями.

Очевидно: если у правительства стоит задача сокращения присутствия государства в банковском секторе, то одобрение покупки нового госбанка, даже небольшого, выглядит как минимум странно.

Однако, как видим, очевидно, что правительство согласовало увеличение количества госбанков.

«Если правительству будет комфортно с таким решением, и оно заверит нас, что это решение не будет влиять на долю госбанков в системе, мы пойдем по обычной процедуре Нацбанка», — предупредил Кирилл Шевченко. Он также добавил, что согласно процедуре, НБУ должен принять решение в течение двух месяцев со дня получения полного пакета документов.

Из этого тезиса можно заключить, что НБУ все еще сохраняет за собой «право вето».

Позиция Укрпочты

В конце сентября прошлого года Дмитрий Полищук, заместитель директора «Укрпочты» по развитию сети, уверял, что НБУ одобрит покупку банка госкорпорацией. По его словам, покупка банка «Укрпочтой» — это предмет договоренности между госпредприятием и регулятором. Мол, Нацбанк был категорически против предоставления государственному монополисту именно статуса квази-банка.