Укрпочта обратилась в НБУ за согласованием покупки Альпари Банка

Нацбанк получил от государственной Укрпочты пакет документов на покупку «Альпари банка». Об этом НБУ сообщил в ответ на запрос «Экономической правды».

Укрпочта обратилась в НБУ за согласованием покупки Альпари Банка
Фото: Центр транспортных стратегий

На пути к цели

«Национальный банк Украины получил пакет документов о намерении получения существенного участия АО «Укрпочта» в АО «Альпари Банк», — говорится в ответе регулятора.

Ранее «Укрпочта» обратилась в Антимонопольный комитет (АМКУ) с запросом о предоставлении предварительных выводов о необходимости получения разрешения на концентрацию в виде приобретения более 50% акций АО «Альпари Банк».

Позиция главы НБУ

В середине декабря прошлого года глава НБУ Кирилл Шевченко обрисовал довольно туманные перспективы этой сделки.

«Решение о вхождении в капитал или покупке должно быть принято правительством. Кабмином утверждена стратегия развития финансового сектора Украины, которая предусматривает уменьшение доли госбанков до 25% к 2025 году», — отметил Кирилл Шевченко, добавив, что даже в текущей редакции меморандума с МВФ есть отдельная ссылка на потенциальное приобретение банка «Укрпочтой». В частности, говорится, что любые соглашения должны быть в рамках стратегии развития финсектора Украины.

«Ход конем» от главы НБУ заключался в том, что он позиционировал банк «Укрпочты» как государственный со всеми вытекающими последствиями.

Очевидно: если у правительства стоит задача сокращения присутствия государства в банковском секторе, то одобрение покупки нового госбанка, даже небольшого, выглядит как минимум странно.

Однако, как видим, очевидно, что правительство согласовало увеличение количества госбанков.

«Если правительству будет комфортно с таким решением, и оно заверит нас, что это решение не будет влиять на долю госбанков в системе, мы пойдем по обычной процедуре Нацбанка», — предупредил Кирилл Шевченко. Он также добавил, что согласно процедуре, НБУ должен принять решение в течение двух месяцев со дня получения полного пакета документов.

Из этого тезиса можно заключить, что НБУ все еще сохраняет за собой «право вето».

Позиция Укрпочты

В конце сентября прошлого года Дмитрий Полищук, заместитель директора «Укрпочты» по развитию сети, уверял, что НБУ одобрит покупку банка госкорпорацией. По его словам, покупка банка «Укрпочтой» — это предмет договоренности между госпредприятием и регулятором. Мол, Нацбанк был категорически против предоставления государственному монополисту именно статуса квази-банка.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Газ в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топливаГаз в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топлива
ОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 годаОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 года
В Украине семьи будут декларировать все доходы и платить налогиВ Украине семьи будут декларировать все доходы и платить налоги
Новая почта запустила новую услугу - Факторинг наложенного платежаНовая почта запустила новую услугу - Факторинг наложенного платежа
Кассовые аппараты не обязательны для всех ФОП: в налоговой службе рассказали, кто может без них обойтисьКассовые аппараты не обязательны для всех ФОП: в налоговой службе рассказали, кто может без них обойтись
Блок рекламы


Похожие новости
Повышение ставок центрбанками сделает рынки еще более турбулентными — МВФПовышение ставок центрбанками сделает рынки еще более турбулентными — МВФ
Бывший чиновник Диамантбанка получил подозрение в растратеБывший чиновник Диамантбанка получил подозрение в растрате
Топы самого маленького госбанка заработали в разы больше других госбанкировТопы самого маленького госбанка заработали в разы больше других госбанкиров
Рефинанс Нацбанка. Пять банков получили 795 миллионовРефинанс Нацбанка. Пять банков получили 795 миллионов
Биткоин в 2022 году будет стоить 75 тысяч: прогноз от швейцарского банкаБиткоин в 2022 году будет стоить 75 тысяч: прогноз от швейцарского банка
Два банка начали выдавать пластиковые карты для выплат "ковидной тысячи"Два банка начали выдавать пластиковые карты для выплат "ковидной тысячи"
"Дия" будет предупреждать о проверке кредитной истории банками"Дия" будет предупреждать о проверке кредитной истории банками
Глава набсовета Укрэксимбанка о скандале вокруг финучреждения: «Что не некролог, то пиар»Глава набсовета Укрэксимбанка о скандале вокруг финучреждения: «Что не некролог, то пиар»
АМКУ начал дело против "МХП" Косюка по поводу покупки "Лубнымясо"АМКУ начал дело против "МХП" Косюка по поводу покупки "Лубнымясо"
Банкам разрешили отсрочить требования приемлемости по страхованию предмета залогаБанкам разрешили отсрочить требования приемлемости по страхованию предмета залога
Последние новости
Подгружаем последние новости