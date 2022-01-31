Украине нужно $4-5 млрд для стабилизации экономики — Зеленский

Украине нужно не менее $4?5 млрд для стабилизации экономической ситуации. Такую цифру 28 января озвучил президент Зеленский на брифинге с представителями иностранных СМИ, передает Liga.net.

Украине нужно $4-5 млрд для стабилизации экономики — Зеленский
Фото: ukrinform.ua

Президент заявил, что начавшаяся после сообщений о возможном широкомасштабном вторжении РоSSии экономическая паника «очень дорого стоит для Украины».

«Приведу пример, сколько нам это стоит. У нас рекордный ВВП в прошлом году. У нас за короткое время было около 6,5 млрд инвестиций в 2021 году. Но после начала другого информационного пространства 12,5 млрд вывели из Украины и мы из наших резервов, а они самые большие за последние 10 лет… Вы должны понять, наша страна сама не может справиться с такими вызовами», — подчеркнул он.

«Для стабилизации нашей экономики мы потратим примерно $4?5 млрд. На меньшую цифру я не рассчитываю, именно такая сумма нам нужна», — заявил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что вопрос не в сумме финансирования, а в положительном сигнале, который оно посылает.

Напомним

24 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала новую программу макрофинансовой помощи Украине в объеме 1,2 млрд евро.

Ранее Канада объявила, что выделит Украине около $100 млн. кредита для поддержки экономики страны на фоне усиления роSSийской агрессии.

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