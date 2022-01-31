UniCredit передумал покупать роSSийский госбанк: боится санкций

UniCredit отказался от планов купить один из крупнейших банков РФ — «Открытие» из-за угрозы санкций. Об этом сообщает Financial Times, передает «Экономическая правда».

Итальянский банк UniCredit передумал покупать один из крупнейших госбанков РоSSии «Открытие» из-за угрозы санкций против РФ в случае полномасштабного вторжения в Украину.

Ранее UniCredit заинтересовался этим банком, чтобы повысить прибыль. Но, учитывая геополитические факторы, решил отказаться от таких планов.

UniCredit является одним из европейских банков, чей капитал больше зависит от РоSSии. В четверг Европейский банк обратился к таким финучреждениям с просьбой подготовиться к возможным международным санкциям в случае, если РФ совершит полномасштабное вторжение в Украину.

РФ национализировала «Открытие» в 2017 году и планирует его выход на IPO.

Согласно исследованию JPMorgan, SocGen имеет самый большой финансовый риск по отношению к РоSSии среди всех европейских банков с 2,6 млрд евро. Австрийский Raiffeisen имеет 1,9 млрд евро, а UniCredit — 1,4 млрд евро.