Национальный художественный музей начинает продажу NFT-токенов

Полотна известных художников из коллекции NAMU можно приобрести в формате NFT с 1 февраля.

1 февраля 2022 г. компания STAMPSDAQ в сотрудничестве с Национальным художественным музеем Украины начинает продажу лицензированных NFT-токенов по мотивам произведений из коллекции музея. Об этом сообщила пресс-служба NAMU.

Программисты, дизайнеры и искусствоведы более трех месяцев работали над созданием анимированной NFT-коллекции украинского искусства. Коллекция будет включать в себя такие полотна: "Маскарад" и "Автопортрет" Всеволода Максимовича, "Женщина с цветами" Александра Мурашко, "Мост. Севр” Александры Экстер, “Казак Мамай” Петра Рыбки. Каждый из объектов будет включать анимационные и звуковые элементы. Например, музыка к картине Казак Мамай появилась в сотрудничестве с музыкальным коллективом Хорея Казацкая. Лидер группы, народный артист Украины Тарас Компаниченко написал и выполнил вариацию на тему известной украинской песни "В поле (Гречкосий)" на стихи Якова Щеголева. Эта музыка звучит в фоне NFT версии картины Казак Мамай в степени редкости “уникальный”.

Эти произведения в формате NFT можно будет приобрести с 1 февраля на торговой площадке STAMPSDAQ в 5-ти степенях редкости: обычный, редкий, суперредкий, ультраредкий и уникальный. Цена одного NFT-токена будет колебаться от 25 до 1000 долларов США на первичном рынке в зависимости от категории редкости и аукционного спроса.

Помимо самого NFT арта, в зависимости от степени редкости, покупатель сможет получить бенефиты: билеты в музей, экскурсию по постоянной экспозиции музея, тематическую экскурсию по периоду в соответствии с приобретенным NFT-изображением, частную экскурсию по музею с лекцией о приобретенном произведении в формате NFT.

Операции на площадке STAMPSDAQ осуществляются в криптовалюте MATIC (токен блокчейна Polygon, торгуемая по цене 1,55 доллара США на 24 января 2022 года, с 6,9 миллиардами в обращении). Однако на сайте также доступна опция приобретения NFT-арта за фиатные деньги с использованием обычных банковских карт через платежный шлюз Stripe.

Независимо от степени редкости приобретенного NFT арта все токены защищены законом, а смарт-контракты записаны на блокчейные Polygon.

Музей планирует пополнять NFT-коллекцию на торговой площадке STAMPSDAQ каждые две недели. Так, со второй половины февраля планируется выпуск серии NFT арта по мотивам произведений Николая Пимоненко «Киевская цветочница» (1908), «Идиллия» (1908) и т.д.

Напомним, в декабре 2021 года основатель "Википедии" Джимми Уэйлс продал самую первую страницу сайта, на которой было написано "Hello, World!", в виде NFT-токена за 750 тысяч долларов.