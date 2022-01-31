НБУ объяснил, почему повысил учетную ставку до 10% вопреки решению комитета монетарной политики

Правление учло динамичное изменение стоимости украинских активов.

НБУ объяснил, почему повысил учетную ставку до 10% вопреки решению комитета монетарной политики
Фото: ukrgate.com

Правление Национального банка Украины 20 января установило учетную ставку 10% вопреки решению комитета монетарной политики (КМП) об 11% из-за стабилизации на валютном рынке, сообщила пресс-служба НБУ.

НБУ объяснил, что дискуссия КМП не является голосованием за проект решения по монетарным вопросам в классическом понимании деятельности принимающих решения комитетов, поскольку решение принимает правление на следующий день с учетом результатов обсуждения накануне.

"Членами Правления НБУ дополнительно учитывалось динамичное изменение стоимости украинских активов и признаки стабилизации на валютном рынке, которые появились в течение второй половины дня 19 января и утром 20 января. В таких условиях усилился риск, что неожиданно жесткая реакция со стороны НБУ может быть неверно воспринята участниками рынка и приведет к нежелательной их реакции. Учитывая указанные факторы, отдельные члены Правления изменили свою позицию по сравнению с той, за которую высказывались на заседании КМП.

Напомним, что 20 января НБУ повысил учетную ставку до 10% и значительно ухудшил прогноз инфляции.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Газ в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топливаГаз в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топлива
ОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 годаОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 года
В Украине семьи будут декларировать все доходы и платить налогиВ Украине семьи будут декларировать все доходы и платить налоги
Новая почта запустила новую услугу - Факторинг наложенного платежаНовая почта запустила новую услугу - Факторинг наложенного платежа
Кассовые аппараты не обязательны для всех ФОП: в налоговой службе рассказали, кто может без них обойтисьКассовые аппараты не обязательны для всех ФОП: в налоговой службе рассказали, кто может без них обойтись
Блок рекламы


Похожие новости
ЕЦБ должен уже сейчас готовиться к изменению политики — экс-глава ФРСЕЦБ должен уже сейчас готовиться к изменению политики — экс-глава ФРС
Нацбанк может повысить учетную ставку до 11% годовых уже в марте — РожковаНацбанк может повысить учетную ставку до 11% годовых уже в марте — Рожкова
Минэкономики повысило предельные цены на бензин и дизтопливо. Как отреагируют АЗСМинэкономики повысило предельные цены на бензин и дизтопливо. Как отреагируют АЗС
Рада повысила лимит на безналоговые посылки из-за границы до 150 евроРада повысила лимит на безналоговые посылки из-за границы до 150 евро
Укпочта обнародовала тарифы на доставку, которые могут нанести удар по Новой ПочтеУкпочта обнародовала тарифы на доставку, которые могут нанести удар по Новой Почте
Национальный банк повысил учетную ставку до 10%Национальный банк повысил учетную ставку до 10%
Минэкономики повысило предельные цены на бензин и ДТ. Как отреагируют АЗСМинэкономики повысило предельные цены на бензин и ДТ. Как отреагируют АЗС
Кэти Вуд объяснила, что происходит на крипторынке (видео)Кэти Вуд объяснила, что происходит на крипторынке (видео)
ФРС поднимет ставку 4 раза за 2022 год — Goldman SachsФРС поднимет ставку 4 раза за 2022 год — Goldman Sachs
Турция подписала с "Газпромом" четырехлетний контракт на поставку газаТурция подписала с "Газпромом" четырехлетний контракт на поставку газа
Последние новости
Подгружаем последние новости