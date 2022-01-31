НБУ объяснил, почему повысил учетную ставку до 10% вопреки решению комитета монетарной политики

Правление Национального банка Украины 20 января установило учетную ставку 10% вопреки решению комитета монетарной политики (КМП) об 11% из-за стабилизации на валютном рынке, сообщила пресс-служба НБУ.

НБУ объяснил, что дискуссия КМП не является голосованием за проект решения по монетарным вопросам в классическом понимании деятельности принимающих решения комитетов, поскольку решение принимает правление на следующий день с учетом результатов обсуждения накануне.

"Членами Правления НБУ дополнительно учитывалось динамичное изменение стоимости украинских активов и признаки стабилизации на валютном рынке, которые появились в течение второй половины дня 19 января и утром 20 января. В таких условиях усилился риск, что неожиданно жесткая реакция со стороны НБУ может быть неверно воспринята участниками рынка и приведет к нежелательной их реакции. Учитывая указанные факторы, отдельные члены Правления изменили свою позицию по сравнению с той, за которую высказывались на заседании КМП.

Напомним, что 20 января НБУ повысил учетную ставку до 10% и значительно ухудшил прогноз инфляции.