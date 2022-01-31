"Идея Банк" окончательно проиграл АМКУ дело по 4 млн грн штрафа

Банк был оштрафован за неправдивую рекламу.

"Идея Банк" окончательно проиграл АМКУ дело по 4 млн грн штрафа
Фото: ideabank.ua

Верховный Суд окончательно подтвердил законность решения Антимонопольного комитета оштрафовать АО "Идея Банк" на 4 млн. грн за неправдивую рекламу.

В частности, ВС оставил без изменений решения двух предыдущих судебных инстанций, сообщили в пресс-службе АМКУ.

Комитет установил, что "Идея Банк" распространял в рекламе, на вывесках своих отделений, в печати, на печатных открытках, размещенных в банке, на бордах, ситилайтах и баннерах вдоль эскалаторов Киевского метрополитена, в интернете и соцсетях следующую информацию:

  • с 1 августа по 31 октября 2019 года - "Идеальная 30". Ежедневно идеальный кредит под полный 0%;
  • с 15 ноября 2019 года по 9 февраля 2020 года – "Черная пятница. Цены пополам – 50%. Распродажа кредитов".

АМКУ установил, что такая реклама "Идея Банка" вводит в заблуждение потребителей, поскольку банк не предоставлял кредиты под "полный 0%" и не указывал все условия предоставления кредита наряду с вышеперечисленными утверждениями.

За это нарушение АМКУ наложил штраф на "Идея Банк" в размере 4 088 066 грн, который банк обжаловал в суде. Хозяйственный суд Киева и Северный апелляционный хозяйственный суд поддержали решение АМКУ.

В ходе судебного разбирательства "Идея Банк" уплатил наложенный штраф в госбюджет.

Напомним, осенью 2021 года ПУМБ, принадлежащий бизнесмену Ринату Ахметову, договорился с польским Getin Holding о покупке 100% акций "Идея Банка". Стороны планируют завершить соглашение до конца I квартала 2022 г., после получения необходимых разрешений НБУ и АМКУ.

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