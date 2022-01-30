Плата за отопление однокомнатной квартиры с февраля составит около 7000 гривен

Уже с февраля во многих городах Украины плата за отопление вырастет в разы. За обогрев скромного однокомнатного жилища площадью 35 квадратных метров придется отдать порядка 7000 гривен.

Такие платежки за февраль могут прийти украинцам уже в марте. О возможных космических тарифах на тепло рассказал председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Предположения Попенко не голословны, а основаны на заявлении Межотраслевой Ассоциации по развитию систем теплоснабжения "Укртеплокоммунэнерго".

Там, в частности, говорят, что предприятиям ТКЭ катастрофически не хватает лимитов газа, который им продают по фиксированной цене для отопления бытового сектора. Из-за этой нехватки они вынуждены закупать газ по высоким рыночным ценам. В январе эта цена, например, составляет в среднем около 40 гривен за кубометр. В связи с этим сложилась ситуация, когда предприятия ТКЭ уже не могут рассчитаться с поставщиком газа – компанией Нафтогаз Трейдинг.

Из-за этого Нафтогаз Трейдинг уже с 1 февраля может перевести их на обслуживание к поставщику последней надежды (ПОН). Там им будут предоставлять газ по рыночным ценам. Соответственно, стоимость отопления для абонентов таких компания вырастет в разы. Ведь сейчас им для отопления отпускают газ по тарифу 7,42 грн за кубометр, а будет примерно по 40.

В этих условиях стоимость одной гигакалории тепла вырастет до 7000 гривен, а отопление одного квадратного метра жилплощади будет обходиться в 200 гривен. Таким образом, за отопление однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров придется отдать те же 7000 гривен.

В такой ситуации уже с 1 февраля могут оказаться жители многоквартирных домов Винницы, Желтых Вод, Миргорода, Херсона, Теплодара, Нововолынска, Полтавы, Каменец-Подольского, Шепетовки и Староконстантинова. Именно там предприятия ТКЭ уже оказались не в состоянии платить огромные цены за газ для отопления.

Чтобы этого не произошло, правительство должно в кратчайший срок найти выход из сложившейся ситуации, считает Попенко.

Напомним, тем временем даже компания Нафтогаз заявила о переводе своих ТЭЦ на отопление соломой и щепой.